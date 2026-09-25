Come usare Claude per riassumere le newsletter ogni mattina

Il problema delle newsletter è che funzionano fin troppo bene. Ci si iscrive perché c’è qualcosa di interessante da leggere, poi il tempo manca e quelle email restano lì. Non si cancelliamo perché prima o poi potrebbero tornare utili, ma si continua a rimandare. Così le newsletter si accumulano nella posta in arrivo come i libri sul comodino… scelti con tanto entusiasmo, eppure destinati a quel misterioso “domani” in cui finalmente si avrà il benedetto tempo per leggerli.

Nel frattempo cresce il numero delle email non lette, insieme al senso di colpa. Finché, esasperati, si fa l’unica cosa che sembra possibile: si seleziona tutto e si clicca su “Segna come letto”. E si ricomincia da capo…

Come creare un briefing automatico con Claude

Claude offre una terza possibilità: leggere le newsletter al posto dell’utente, senza sostituirsi alla lettura ma rendendola finalmente gestibile. Ogni mattina analizza la posta, individua le newsletter ricevute durante la notte, seleziona le notizie più importanti e prepara un briefing di circa due minuti, con i punti essenziali e i link per approfondire. Per configurarlo bastano meno di cinque minuti.

Per iniziare servono tre elementi: l’applicazione di Claude per computer, un piano di abbonamento che supporti i connettori per la posta elettronica e le attività programmate (il più accessibile è il piano a pagamento base) e un account di posta elettronica compatibile — la posta di Google o quella di Microsoft. Una volta verificati questi requisiti, la configurazione si completa in quattro passaggi.

1. Collegare la posta elettronica

Si apre Claude, si accede alle impostazioni, si naviga alla sezione dei connettori e si abilita il proprio provider di posta. Claude chiederà l’autorizzazione per accedere alla casella di posta durante la configurazione, accede solo alla casella collegata.

2. Creare un’attività programmata

Si apre una nuova conversazione con Claude e si chiede di creare un’attività ricorrente. Per esempio: Crea un’attività ricorrente da eseguire ogni giorno lavorativo alle 7.30 e prepari il mio briefing delle newsletter. Claude guida l’utente attraverso la creazione dell’automazione.

3. Autorizzare l’accesso in background

Perché il briefing sia pronto ogni mattina senza intervento, il connettore per la posta deve poter funzionare senza chiedere approvazione ogni volta. A seconda delle impostazioni di Claude, potrebbe apparire un’opzione per consentire sempre l’accesso al servizio di posta collegato. Attivarla permette al briefing di essere generato automaticamente anche mentre si dorme.

4. Dare istruzioni precise

Questo è il passaggio che fa la differenza tra un riassunto generico della posta e un briefing davvero utile. Invece di chiedere semplicemente riassumimi la posta , si danno regole specifiche su cosa leggere, cosa ignorare e come organizzare i risultati.

Prompt da utilizzare con Claude: Sei il mio redattore personale. Ogni mattina, analizza le email ricevute nelle ultime 24 ore e trova tutte le newsletter e le pubblicazioni informative. Ignora email personali, ricevute, promozioni, notifiche di spedizione e inviti del calendario. Leggi per intero le newsletter, senza basarti solo sull’anteprima. Se più newsletter riportano la stessa notizia, unisci le informazioni in un unico riassunto. Seleziona le cinque notizie più importanti e trasformale in un briefing semplice e ordinato, che richieda meno di tre minuti di lettura. Per ogni notizia, spiega brevemente cosa è successo e includi, quando disponibile, il link alla fonte originale.

Ogni istruzione nel prompt ha una funzione precisa: impedisce a Claude di perdere tempo sui messaggi commerciali, evita i riassunti superficiali basati sulle prime due righe, elimina le ripetizioni quando tre newsletter diverse raccontano la stessa notizia, costringe Claude a fare una scelta editoriale anziché elencare tutto. E permette di passare direttamente alla newsletter completa quando qualcosa merita un approfondimento.

Meno caos, più cose da leggere

La mattina, invece di aprire la posta e trovarsi davanti a trenta newsletter non lette, ciascuna che chiede attenzione, ciascuna con un oggetto progettato per sembrare urgente, si trova un singolo briefing che dice: queste sono le cinque cose che contano oggi, ecco perché contano, ecco dove leggerle per intero se vuoi saperne di più.

Il vantaggio non sta solo nel tempo risparmiato, ma nel modo in cui cambia il rapporto con le newsletter. Prima del briefing erano una fonte di stress: troppo contenuto, poco tempo per leggerlo e il costante senso di colpa per tutto ciò che rimaneva indietro. Dopo la configurazione, diventano una fonte di informazione molto più facile da gestire. Il briefing fa da filtro: mette in evidenza ciò che conta e lascia all’utente la scelta di cosa approfondire.

L’effetto più sorprendente è che il briefing aumenta, non diminuisce, la quantità di newsletter effettivamente da leggere. L’anteprima rapida e il collegamento diretto permettono di arrivare all’informazione molto più velocemente di quanto si farebbe scorrendo la posta da soli. Invece di rinunciare perché il volume è troppo alto, si legge di più perché il percorso verso ciò che conta è più breve.

Come adattare il briefing alle proprie esigenze

Il prompt è un punto di partenza che si può personalizzare in base ai propri interessi e al proprio ritmo. Si può chiedere a Claude di dare la priorità a determinate newsletter rispetto ad altre, di raggruppare le notizie per argomento anziché per importanza o di aggiungere una sezione dedicata a un tema specifico, come tecnologia, finanza, cultura, qualsiasi ambito che le proprie newsletter coprono.

Prompt personalizzato: Aggiungi al briefing una sezione separata intitolata ‘Da leggere quando hai tempo’ con due o tre articoli lunghi dalle newsletter che meritano una lettura approfondita ma non sono urgenti.

Questa aggiunta crea una lista di letture per i momenti tranquilli , il treno, la pausa pranzo, la sera, senza fare confusione con le notizie che servono immediatamente. Claude non sostituisce le newsletter, le rende semplicemente più gestibili.