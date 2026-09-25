 Fino a 20 anni di prigione a chi sviluppa una superintelligenza
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Fino a 20 anni di prigione a chi sviluppa una superintelligenza

Due politici statunitensi hanno proposto il ban della superintelligenza artificiale e fino a 20 anni di prigione per chi non rispetta la legge.
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Due politici statunitensi hanno proposto il ban della superintelligenza artificiale e fino a 20 anni di prigione per chi non rispetta la legge.
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Alcune aziende AI suggeriscono di rallentare lo sviluppo. Donald Trump vuole invece spingere sull’acceleratore. Il Governatore della California ha proposto un kill switch. Due politici statunitensi (Bernie Sanders e Greg Casar) hanno presentato un disegno di legge che vieta lo sviluppo di una superintelligenza artificiale. In caso di violazione sono previsti fino a 20 anni di prigione.

Ban per la superintelligenza artificiale

I due politici citano quanto successo negli ultimi mesi. I modelli AI possono aggirare le restrizioni ed effettuare attacchi informatici, creare nuovi virus e scrivere una versione migliore di se stessi. Sottolineano inoltre l’ipocrisia delle aziende AI. Riconoscono i pericoli e affermano di voler rallentare lo sviluppo, ma continuano ad investire centinaia di miliardi di dollari in una tecnologia che nessuno è in grado di prevedere o controllare.

Sanders e Casar hanno quindi presentato il Ban Artificial Superintelligence Act per “impedire agli oligarchi dell’AI di costruire macchine che gli esseri umani non possono controllare e sospendere lo sviluppo AI finché non saranno stati istituiti rigorosi sistemi federali di test e supervisione per garantire che l’AI non arrechi danno all’umanità“. Secondo alcuni ricercatori, una superintelligenza potrebbe uccidere tutti gli umani nei prossimi anni.

Questi sono i punti principali del disegno di legge:

  • Nessuna persona o entità può sviluppare o implementare una superintelligenza artificiale, ovvero un’AI che superi le prestazioni e le capacità cognitive umane nella maggior parte degli ambiti o che disponga di capacità sufficienti a distruggere o privare di potere l’umanità, anche attraverso il rovesciamento del governo federale
  • Sospendere lo sviluppo AI avanzato finché non sarà pienamente operativo un nuovo organismo federale di regolamentazione e non saranno state stabilite regole chiare e procedure di revisione dei modelli, al fine di garantire uno sviluppo e un’implementazione dell’AI sicuri e protetti
  • Istituire un nuovo dipartimento federale per l’intelligenza artificiale per tutelare la popolazione dai pericoli dell’AI che si avvarrà della consulenza dei più autorevoli scienziati del Paese per monitorare i sistemi AI in tutte le fasi del loro ciclo di vita al fine di individuare eventuali capacità pericolose, supervisionare l’eliminazione di capacità pericolose (come l’elusione dei comandi di arresto o l’esecuzione di attacchi informatici non autorizzati) e supervisionare la distruzione della superintelligenza artificiale
  • Operare per vietare la superintelligenza a livello globale, orientando la politica internazionale degli Stati Uniti verso il perseguimento di accordi internazionali, il coordinamento con gli alleati e l’adozione di misure quali i controlli sulle esportazioni, al fine di impedire lo sviluppo di una superintelligenza artificiale in qualsiasi parte del mondo
  • Stabilire sanzioni per qualsiasi persona o entità che tenti di violare o eludere le sospensioni e i divieti previsti dal presente disegno di legge. Le entità saranno soggetti alla “pena di morte aziendale”, mentre le persone fisiche saranno passibili di una pena detentiva fino a 20 anni, in linea con le sanzioni già vigenti per lo sviluppo illecito di armi nucleari

Il Congresso dovrebbe discutere il disegno di legge nelle commissioni e in aula. Essendo a maggioranza repubblicana è quasi certo che rimarrà nel cassetto (Sanders e Casar sono del Partito Democratico).

Fonte: Senator Bernie Sanders

Pubblicato il 25 set 2026

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