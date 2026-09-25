Il premio Goncourt e il romanzo scritto con l'AI (o forse no)

L’organizzazione del premio letterario Goncourt ha scelto di escludere un romanzo dall’elenco di quelli candidati al riconoscimento. Si tratta di C’était ça ou mourir, dell’autore canadese Thélyson Orélie, già vincitore del Prix du Roman Fnac. La notizia passerebbe del tutto inosservata agli occhi dei non addetti ai lavori, se non fosse per il motivo che ha spinto l’Académie a prendere la decisione: sarebbe stato scritto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Utilizzare il condizionale però è d’obbligo.

C’était ça ou mourir, Thélyson Orélie e l’AI

Il comunicato si apre facendo riferimento ai casi di plagio scoperti solo di recente in alcune sue opere passate e ad analisi condotte da ricercatori e giornalisti. Non è dato sapere con quali strumenti, considerando che i tentativi di aggiungere filigrane riconoscibili nei testi generati dall’AI hanno mostrato tutti i loro limiti. È sufficiente intervenire sull’output con modifiche anche impercettibili per renderle vane, per rompere quei pattern sui quali fanno leva gli algoritmi di identificazione.

La verità è che nemmeno l’organizzazione ne ha certezza. Scrive con ogni probabilità e in larga misura , giustificando un’esclusione il cui intento è quello di preservare l’integrità del premio e di inviare un messaggio chiaro . È una presa di posizione legittima e condivisibile, se non fosse che la breve nota si conclude sottolineando che l’Académie non rilascerà ulteriori commenti . Insomma, così è deciso.

Abbiamo normalizzato l’AI, l’abbiamo resa parte integrante della nostra quotidianità, ma dobbiamo ancora sdoganare il suo impiego quando va a intaccare il valore che, fortunatamente, continuiamo a essere disposti ad attribuire alla creatività umana. È, in qualche modo, la dimostrazione più concreta e tangibile di quella sorta di ipocrisia che ci accompagna nell’approcciare una tecnologia così impattante, nascondendoci dietro una foglia di fico. A seconda del nostro ruolo, se quello di utente o di fruitore, siamo disposti o meno a tollerarla, ad accettarla.