Le potenti capacità cyber dei modelli AI permettono di scoprire più velocemente le vulnerabilità nei software e, allo stesso tempo, di scrivere il relativo codice degli exploit. Google ha quindi comunicato che ridurrà gradualmente a 30 giorni l’intervallo di tempo tra la scoperta della vulnerabilità e la pubblicazione dei dettagli. Una simile decisione è stata annunciata da Anthropic.

I fornitori dei software devono accelerare il rilascio delle patch

Come dimostrano i test effettuati dalle aziende AI, gli attuali modelli possono trovare in poche ore vulnerabilità che gli umani troverebbero (forse) dopo mesi. Questa capacità potrebbe essere sfruttata dai cybercriminali per effettuare attacchi che possono causare enormi danni. Google ha recentemente sottolineato che gli agenti AI possono eseguire tutte le azioni necessarie in completa autonomia. Uno dei tool più noti è ARTEX.

Il team Project Zero di Google ha usato finora la policy di divulgazione “90 + 30”, consentendo quindi ai fornitori di risolvere una vulnerabilità entro 90 giorni dalla scoperta e aggiungendo altri 30 giorni per la distribuzione della patch. L’individuazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità con l’aiuto dell’intelligenza artificiale ha reso di fatto insufficienti queste tempistiche.

Oltre che velocizzare la ricerca delle vulnerabilità e la scrittura degli exploit, i modelli AI hanno semplificato anche il reverse engineering delle patch. I fornitori devono quindi accelerare il rilascio delle patch e ridurre anche il cosiddetto “patch gap” (intervallo di tempo tra il rilascio della patch e l’installazione da parte degli utenti), ad esempio tramite installazione automatica (quando possibile).

Per quanto detto, Google ha già applicato la nuova policy “Full 90”, quindi i dettagli sulle vulnerabilità verranno pubblicati 90 giorni dopo la segnalazione al fornitore del software. Dal 2 febbraio 2027, l’intervallo di tempo scenderà a 60 giorni (policy “Full 60”). Dal 3 gennaio 2028 diventerà “Full 30”, quindi i fornitori avranno solo 30 giorni di tempo per rilasciare la patch.

Queste tempistiche non verranno rispettate in tre casi: vulnerabilità già sfruttata, dettagli sulla vulnerabilità già pubblicati da terzi e pubblicazione dei dettagli autorizzata dai fornitori.

Anche Anthropic ha annunciato una simile modifica alla sua policy. A partire dal 1 gennaio 2027, l’azienda californiana divulgherà i dettagli delle vulnerabilità con gravità alta e critica dopo 30 giorni, invece dei 90 attuali, mentre i dettagli delle altre vulnerabilità verranno pubblicati dopo 45 giorni.