L’arrivo di una novità come quella appena annunciata da Suno era quasi inevitabile: Visuals è la funzionalità che permette di creare immagini e videoclip con l’intelligenza artificiale. I filmati, al momento con una durata che varia da 5 a 15 secondi, sono da abbinare ai brani generati, sincronizzati con il loro ritmo e con quanto recita il testo.

Musica e videoclip AI con Suno Visuals

È un’AI pensata anche per dar vita alle copertine degli album (o dei singoli). Per quanto riguarda i video, si può partire da una canzone, da un’immagine oppure lasciarsi ispirare dai modelli predefiniti. Non manca la sincronizzazione del labiale ed è possibile intervenire in fase di editing se il risultato finale non è ritenuto soddisfacente. I comandi sono ovviamente da impartire via prompt.

Suno afferma di aver implementato misure di sicurezza sufficienti per evitare potenziali abusi, anche in termini di violazione del copyright. Tra queste figurano filtri per richieste che puntano a creare la rappresentazione di un artista o di un personaggio reale, così come di un lavoro protetto da diritto d’autore. Lo stesso vale per contenuti dannosi e offensivi. Inoltre, i file generati contengono un watermark invisibile che consente di identificarne la natura quando vengono condivisi.

Visuals è già disponibile sul web e nelle applicazioni Android e iOS, anche per gli utenti della piattaforma con account gratuito, a patto di accettare delle restrizioni: i crediti assegnati sono limitati, ma possono ovviamente essere acquistati in pacchetti con prezzi che variano da 14,99 a 199,99 dollari, separati da quelli per i brani.

Il raggio d’azione di Suno si era esteso oltre alla musica già all’inizio di ottobre, con l’annuncio di Speech, modello in grado di generare il parlato. Può tornare utile, ad esempio, per ottenere una voce fuori campo o per convertire in audio un qualsiasi testo, un po’ come fosse un audiolibro.