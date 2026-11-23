Da 167 anni l’ipotesi di Riemann resiste agli assalti dei più brillanti matematici del pianeta. Una porta blindata, davanti alla quale intere generazioni di geni hanno finito per arrendersi. Ora un ricercatore di Anthropic sostiene di aver trovato la chiave, grazie a Claude.

Il problema nasce nel 1859, dalla testa del matematico tedesco Bernhard Riemann. Riguarda i numeri primi, quelli che si dividono solo per se stessi e per uno. A guardarli sembrano sparsi a caso lungo la linea dei numeri, ma Riemann sospettava che dietro quel disordine ci fosse un ordine nascosto, e l’ipotesi è la formulazione precisa di quel sospetto.

Da allora nessuno l’aveva domato. Il Clay Mathematics Institute l’ha piazzata tra i sette problemi del millennio, con un premio da un milione di dollari. È la taglia messa su un fuorilegge che nessuno riesce ad acchiappare.

Claude risolve l’ipotesi di Riemann?

Il protagonista è Levent Alpöge, matematico che lavora in Anthropic e ha un posto di prestigio ad Harvard. Venerdì 20 novembre ha pubblicato una nota sul suo sito con una frase cauta, quasi timida: crede di aver scoperto, lavorando con Claude, una dimostrazione dell’ipotesi di Riemann. Secondo USA Today, ci avrebbe lavorato circa sei settimane. Secondo la sua nota, il metodo copre anche la versione generalizzata del problema. Dopo le scoperte scientifiche che OpenAI aveva rivendicato negli ultimi mesi, questa è la risposta di Claude.

La dimostrazione non è un articolo con formule eleganti. È una montagna di codice scritta in Lean, un linguaggio pensato per le dimostrazioni matematiche. Il programma controlla ogni passaggio logico con la pignoleria di un cane da tartufi: se compila senza errori, il ragionamento regge.

I numeri sono un po’ sproporzionati. I file sono 175.187, le righe circa 17 milioni, e il tutto è diviso in 14 archivi. Nessun essere umano leggerà tutto questo davanti a un caffè. Alpöge stesso ha detto che per ora non c’è una versione leggibile e che vorrebbe capire, semplificare e spiegare la matematica con calma. Un’ipotesi risolta che nessuno ha ancora capito fino in fondo è un risultato curioso.

Il timbro delle comunità Lean e Mathlib

Le comunità Lean e Mathlib, cioè chi mantiene la grande biblioteca di matematica formalizzata su cui poggia tutto il codice, hanno lavorato per circa 24 ore. Poi hanno firmato un comunicato congiunto: Certifichiamo che l’enunciato e la dimostrazione dell’ipotesi di Riemann sono corretti .

Non è un’opinione buttata lì. Decine di persone hanno compilato il codice per conto proprio, e Andrew Sutherland del MIT ha confermato i controlli. Due strumenti indipendenti hanno verificato che il teorema dimostrato sia esattamente l’enunciato standard di Mathlib. È il controllo più importante, perché esclude che qualcuno abbia dimostrato con grande eleganza il problema sbagliato.

E il milione di dollari?

Per ora resta sul tavolo. Il regolamento del Clay richiede la pubblicazione su una rivista qualificata, poi due anni di attesa e un’accettazione generale da parte della comunità. Il premio si paga con lentezza burocratica.