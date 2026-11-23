Nelle ultime settimane sono avvenuti diversi “incidenti” informatici negli Stati Uniti, tra cui il blocco dei voli e l’interruzione dei servizi di Microsoft, Apple e banche. A questi si aggiungono poi gli attacchi ai supermercati in Europa, le intrusioni nei sistemi dell’FBI e il furto delle criptovalute ai danni di Binance. Secondo Jay Clayton (Direttore dell’intelligence nazionale) e molti esperti di sicurezza, questo è solo l’inizio.

L’apocalisse AI è vicina?

Le interruzioni dei servizi negli Stati Uniti sono stati causati da errori umani, in seguito alla sostituzione dei router, modifiche delle configurazioni di rete e l’installazione delle patch di sicurezza. Quasi tutti questi casi hanno un’origine comune: i sistemi sono vecchi. L’aggiornamento hardware e software non può essere più rimandato. L’intelligenza artificiale ha velocizzato la ricerca delle vulnerabilità e la scrittura degli exploit, quindi gli attacchi informatici saranno più frequenti nei prossimi mesi.

Aziende e governi utilizzano gli stessi tool AI per correggere le vulnerabilità e anticipare le mosse dei cybercriminali, ma la fretta può causare l’interruzione dei servizi perché le patch non sono state testate a sufficienza prima dell’applicazione. Jay Clayton, Direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti ha avvertito che ci saranno altre interruzioni nei prossimi mesi.

Questa affermazione è piuttosto “grave”, in quanto Clayton conferma indirettamente che aziende e governi non sono preparati ad affrontare i rischi derivanti dall’uso dell’AI per scopi offensivi. Diversi esperti di sicurezza prevedono un aumento degli attacchi contro le infrastrutture critiche.

Circa due mesi fa, Dario Amodei (CEO di Anthropic) aveva previsto un’apocalisse AI. Sciami di agenti AI prenderanno il controllo dell’intera Internet entro 6-12 mesi. Sembra fantascienza, ma i recenti eventi dimostrano che potrebbe diventare realtà.