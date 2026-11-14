Aerei fermi per 5 ore negli USA: sistema ATC obsoleto

La Federal Aviation Administration (FAA) ha bloccato le partenze di migliaia di aerei ieri sera a causa di problemi di comunicazione degli Air Route Traffic Control Center. Il blocco è stato rimosso questa mattina dopo circa 5 ore. Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, il Segretario dei Trasporti (Sean Duffy) ha svelato la causa. L’incidente non è correlato a quello di Microsoft.

Sistema ATC obsoleto

Quello di ieri sera è stato il terzo blocco aereo a livello nazionale nella storia degli Stati Uniti, dopo quello causato nel 2023 da un problema al sistema NOTAM della FAA per le notifiche di sicurezza destinate a piloti e addetti alla pianificazione dei voli, e quello seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Stavolta la causa è dovuta al vecchio sistema di controllo del traffico aereo (ATC).

Durante la conferenza stampa, il Segretario del Dipartimento della Sicurezza Interna (Markwayne Mullin) ha dichiarato che il problema di comunicazione non è stato causato da un attacco informatico. Il Segretario dei Trasporti (Sean Duffy) ha successivamente spiegato che i TRACON (Terminal Radar Approach Control) hanno iniziato a rilevare dati inconsistenti dai radar e dagli aerei. Fanno da ponte tra le torri di controllo degli aeroporti e gli ARTCC (Air Route Traffic Control Center).

Come riporta CBS News, l’installazione di patch di sicurezza ha causato un sovraccarico dei router Cisco 600 (prodotti tra il 2001 e il 2006) del sistema di controllo del traffico aereo. Ciò ha provocato l’interruzione delle comunicazioni e l’invio di dati sbagliati.

Alcune fonti di CBS News affermano invece che il problema è stato causato da un aggiornamento della rete di comunicazioni privata che collega il sistema di controllo del traffico aereo. Ciò ha provocato il riavvio del sistema, causando un blocco e l’interruzione delle comunicazioni.

La rete, gestita da L3Harris, utilizza ancora la vecchia tecnologia TDM (Time-Division Multiplexing), come ha confermato Duffy. Il Congresso ha già stanziato 12,5 miliardi di dollari per ammodernare il sistema, ma servirebbero almeno altri 30 miliardi. Il Segretario ha inoltre confermato che il problema non è correlato all’attivazione del sistema SMART (Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories).