Aerei fermi in tutti gli USA: bug o attacco?

Il sistema NOTAM (Notice to Air Mission) in dotazione alla FAA (Federal Aviation Authority) ha manifestato un problema critico. Ancora da chiarire se si sia trattato di un bug oppure dell’esito di un attacco informatico, ipotesi quest’ultima al momento non scartata nemmeno dal Presidente. L’unica certezza è che, quanto accaduto, sta provocando non pochi grattacapi, oltreoceano e altrove. Nessuna partenza dal territorio e ordine di atterrare diramato ai velivoli già in viaggio.

Questo l’avviso pubblicato dal profilo ufficiale Twitter dell’agenzia USA, poco dopo il mezzogiorno in Italia, comunicando l’anomalia e annunciando di essere al lavoro per ripristinare una situazione di normalità nel minor tempo possibile. Immediatamente, sono stati sospesi tutti i decolli.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023