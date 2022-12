Amazon Prime Air: prime consegne con i droni

Come promesso circa sei mesi fa, Amazon ha avviato il servizio Prime Air negli Stati Uniti. Prima di Natale, i cittadini di Lockeford (California) e College Station (Texas) hanno ricevuto i primi pacchi tramite droni. La FAA (Federal Aviation Administration) aveva concesso la necessaria licenza oltre due anni fa, mentre le valutazioni ambientali finali sono state rilasciate il 14 novembre e il 12 dicembre, rispettivamente.

Prime Air: consegne entro 60 minuti

Prime Air è attualmente in fase di test. Possono usufruire del servizio solo gli utenti che risiedono nella cittadina rurale di Lockeford (circa 3.500 abitanti) e nella città di College Station (circa 120.000 abitanti). Per alcuni prodotti di piccole dimensioni è possibile scegliere Prime Air come metodo di consegna. Il trasporto viene effettuato con i droni MK27-2 a sei rotori che possono trasportare un carico massimo di circa 2,3 Kg ad una velocità di circa 80 Km/h.

La licenza della FAA permette di effettuare fino a 50 consegne al giorno per cinque giorni alla settimana (ovviamente non di notte), ma solo un drone alla volta può volare nei quattro settori in cui stata suddivisa l’area operativa. Dopo aver completato l’ordine, gli utenti ricevono informazioni sul tracciamento e l’ora stimata di consegna. Il drone preleva il pacco dal centro di smistamento più vicino (entro 6,5 Km), raggiunge il giardino dell’utente e sgancia il pacco da un’altezza di sicurezza.

I droni MK27-2 possono evitare autonomamente gli ostacoli, come linee elettriche e camini, ma è chiaro che il servizio non può essere utilizzato nelle città più popolose. Amazon userà in futuro i nuovi droni MK30, più piccoli, più leggeri e in grado di resistere a temperature maggiori e a piogge leggere.

