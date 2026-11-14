 Uno dei migliori entry level, il Redmi Note 15 5G, in promo con il codice eBay
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Uno dei migliori entry level, il Redmi Note 15 5G, in promo con il codice eBay

Applica il codice segreto su eBay e portati a casa lo Xiaomi Redmi Note 15 5G da 512 GB a circa 269 euro e con possibile pagamento a rate.
Uno dei migliori entry level, il Redmi Note 15 5G, in promo con il codice eBay
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Applica il codice segreto su eBay e portati a casa lo Xiaomi Redmi Note 15 5G da 512 GB a circa 269 euro e con possibile pagamento a rate.
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Se hai deciso di acquistare uno smartphone entry level per pagare il meno possibile ma non vuoi ovviamente fare eccessive rinunce, ecco l’occasione che stavi aspettando. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello lo Xiaomi Redmi Note 15 5G a soli 269,10 euro, invece che 329,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE26 al momento del pagamento.

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Xiaomi Redmi Note 15 5G: il perfetto compromesso

Lo Xiaomi Redmi Note 15 5G è indubbiamente un ottimo compromesso per non spendere cifre esorbitanti e comunque avere uno smartphone di buon livello. Ha un luminoso display AMOLED da 6,77 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, un peso di 178 grammi con spessore di 7,35 mm e la resistenza per l’acqua e la polvere certificata IP65.

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È dotato di una batteria bella grande da 5520 mAh che garantisce più di un giorno di autonomia e una ricarica turbo da 45 W via cavo per riaverlo al 100% in un attimo. C’è il lettore d’impronte a schermo, lo sblocco con il riconoscimento facciale ed è Dual Sim. In questa versione il processore è uno Snapdragon 6 Gen 3 affiancato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 512 GB. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 108 MP con un grandangolare da 8 MP e una fotocamera anteriore da 20 MP.

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Sicuramente una delle migliori promozioni del momento, soprattutto se stai cercando uno smartphone affidabile a un prezzo contenuto. Quindi vai ora su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 15 5G a soli 269,10 euro, invece che 329,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE26 al momento del pagamento. Potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.

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Pubblicato il 14 nov 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
14 nov 2026
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