Uno dei migliori entry level, il Redmi Note 15 5G, in promo con il codice eBay

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Xiaomi Redmi Note 15 5G: il perfetto compromesso

Lo Xiaomi Redmi Note 15 5G è indubbiamente un ottimo compromesso per non spendere cifre esorbitanti e comunque avere uno smartphone di buon livello. Ha un luminoso display AMOLED da 6,77 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, un peso di 178 grammi con spessore di 7,35 mm e la resistenza per l’acqua e la polvere certificata IP65.

È dotato di una batteria bella grande da 5520 mAh che garantisce più di un giorno di autonomia e una ricarica turbo da 45 W via cavo per riaverlo al 100% in un attimo. C’è il lettore d’impronte a schermo, lo sblocco con il riconoscimento facciale ed è Dual Sim. In questa versione il processore è uno Snapdragon 6 Gen 3 affiancato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 512 GB. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 108 MP con un grandangolare da 8 MP e una fotocamera anteriore da 20 MP.

Sicuramente una delle migliori promozioni del momento, soprattutto se stai cercando uno smartphone affidabile a un prezzo contenuto. Quindi vai ora su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 15 5G a soli 269,10 euro, invece che 329,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE26 al momento del pagamento. Potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.