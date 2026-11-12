POCO F9 Ultra: batteria gigante, foto meravigliose e prestazioni top

Ci avviciniamo sempre di più all’inizio del Black Friday di Amazon e ci sono diverse occasioni in anticipo, come questa che ti stiamo segnalando per ottenere uno smartphone eccezionale. In questo momento puoi acquistare il POCO F9 Ultra a 849 euro, invece che 1.199,90 euro.

Dunque sul prezzo di listino, che puoi vedere sul sito ufficiale di Xiaomi, puoi risparmiare la bellezza di oltre 350 euro. In più avrai la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

POCO F9 Ultra al minimo storico su Amazon

Grazie al Black Friday al in anticipo di Amazon oggi puoi avere il POCO F9 Ultra a una cifra davvero molto interessante. Si tratta di uno smartphone top di gamma con caratteristiche davvero eccellenti. Innanzitutto questa è la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, che con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 garantisce prestazioni eccellenti. Inoltre sulla back cover c’è un subwoofer dedicato firmato Bose per un audio eccezionale.

Offre un display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate che arriva fino a 185 Hz e luminosità massima addirittura di 10000 nit per una visibilità all’esterno che ha veramente pochi rivali. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale da 200 MP con grandangolare, teleobiettivo periscopico e ultra grandangolare tutti da 50 MP. Mentre la fotocamera frontale arriva a 32 MP. La generosissima batteria integrata da 8050 mAh ti permetterà di avere tranquillamente 2 giorni ininterrotti anche sotto stress. Inoltre gode di una ricarica rapidissima da 100 W con il cavo e da 50 W in modalità wireless.

Siamo di fronte sicuramente a una delle migliori promozioni di questi giorni del venerdì nero. Dunque anticipa tutti e fai tuo il POCO F9 Ultra a 849 euro, invece che 1.199,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.