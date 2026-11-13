OPPO Pad 5 Pro: produttività, creatività e intrattenimento

Dopo l’arrivo degli smartphone Find X10, OPPO ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo tablet Pad 5 Pro. Rispetto al “fratello minore” Pad 5 ci sono notevoli miglioramenti hardware, tra cui schermo e processore. Può essere già acquistato sullo store del produttore cinese o presso i rivenditori autorizzati.

OPPO Pad 5 Pro: specifiche e prezzo

Il nuovo OPPO Pad 5 Pro ha uno schermo da 13,2 pollici con risoluzione di 3392×2400 pixel, refresh rate fino a 144 Hz, luminosità massima di 1.000 nit e supporto Dolby Atmos. All’interno c’è un un potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 4.1.

Queste sono le altre specifiche del tablet: fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, porta USB Type-C, otto altoparlanti (quattro speaker mid-bass e quattro tweeter), sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, sensore di temperatura colore, bussola digitale, accelerometro, giroscopio e sensore Hall, batteria da 13.380 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 80 Watt e autonomia fino a 20 ore di riproduzione video.

Il sistema operativo è ColorOS 16 (Android 16). Entro fine novembre verrà rilasciato l’aggiornamento a ColorOS 17 (Android 17). OPPO offre numerose funzionalità per produttività e creatività che possono essere sfruttate al meglio con tastiera e stilo.

Il prezzo del tablet (colore Mocha Brown) è 799,99 euro. Gli accessori dedicati sono: Smart Keyboard (239,99 euro), Pencil 3 Pro (79,99 euro) e caricabatteria da 45 Watt (9,99 euro). Su OPPO Store è possibile acquistare anche due bundle: Pad 5 Pro + Smart case a 809,98 euro e Pad5 Pro + Smart Keyboard + Smart case + Pencil 3 Pro a 1.049,98 euro.