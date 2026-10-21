OPPO Find X10 Pro Max: tre fotocamere da 200 megapixel

Come previsto un mese fa è arrivato in Italia il primo smartphone al mondo con tre fotocamere posteriori da 200 megapixel. Si tratta del nuovo OPPO Find X10 Pro Max (recensione), modello di punta della serie che comprende anche il Find X10. Possono essere già acquistati sullo store ufficiali o nei negozi specializzati.

OPPO Find X10 Series: specifiche e prezzi

I due smartphone condividono il nuovo Bordeless Design con una cover in vetro e un frame in metallo. Entrambi hanno ricevuto le certificazioni IP66/68/69. I colori sono Glacier Blue, Glow Coral e Mist Grey per Find X10, Titanium Grey e Luna White per Find X10 Pro Max. Quest’ultimo possiede il comparto più avanzato al mondo, realizzato in collaborazione con Hasselblad.

Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 200 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo). La fotocamera frontale ha invece un sensore da 50 megapixel. Sono ovviamente supportati tutti i tipi di scatti, tra cui ritratto, panorama e notte. La fotocamera posteriore principale registra video fino a risoluzione 8K.

Queste sono le altre specifiche: schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2772×1272 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz, 144 Hz solo con alcuni giochi) e luminosità massima di 2.000 nit, processore MediaTek Dimensity 9600 Pro, 12 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 4.1, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 7.150 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è ColorOS 17 basato su Android 17. Il prezzo del Find X10 Pro Max è 1.799,99 euro.

Il Find X10 è un modello di fascia leggermente inferiore, ma condivide diverse caratteristiche con il top di gamma. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori da 200, 50 e 200 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo). Lo schermo AMOLED ha una diagonale di 6,59 pollici e una risoluzione di 2768×1272 pixel.

Per questo smartphone è stato scelto un processore MediaTek Dimensity 9600M, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage. Le rimanenti specifiche sono in comune con il “fratello maggiore”. I prezzi sono 1.399,99 euro (256 GB) e 1.599,99 euro (512 GB).