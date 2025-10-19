OPPO Pad 5 e Watch S: nuovi tablet e smartwatch

OPPO porterà in Italia la serie Find X9 a fine mese. In Cina arriveranno sul mercato i nuovi Pad 5 e Watch S. Entrambi hanno caratteristiche molto interessanti in grado di dare filo da torcere ai diretti concorrenti. Al momento non è noto se ci sarà il lancio internazionale.

OPPO Pad 5: specifiche complete

OPPO Pad 5 è un tablet di fascia medio-alta con schermo da 12,1 pollici (3000×2120 pixel, refresh rate di 144 Hz, luminosità massima di 900 nits e supporto Dolby Vision), processore MediaTek Dimensity 9400+, 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1/4.1.

Queste sono le altre specifiche: fotocamera posteriore da 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC, porta USB Type-C e batteria da 10.420 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 Watt. Lo spessore è 5,9 millimetri, mentre il peso è 577 grammi. Il sistema operativo è ColorOS 16 basato su Android 16. È compatibile con le stile Pencil 2 e Pencil 2 Pro (vendute separatamente).

OPPO Watch S: specifiche complete

OPPO Watch S ha una cassa in acciaio inossidabile, uno spessore di 8,9 millimetri e uno schermo AMOLED da 1,46 pollici con risoluzione di 464×464 pixel e luminosità massima di 1.500 nits. Integra il chip BES2800BP e 4 GB di storage eMMC. Ha ricevuto le certificazioni IP68 e 5ATM, quindi resiste a polvere e acqua.

Lo smartwatch ha ovviamente un vasto assortimento di sensori che permettono la registrazione di numerosi parametri relativi a salute e attività sportive: accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro, bussola, saturimetro, ECG, luce ambientale, barometro e temperatura del polso.

Può monitorare livello di ossigeno nel sangue, livello di stress, qualità del sonno, frequenza cardiaca e cadute. La connettività è garantita da Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e NFC. La batteria da 330 mAh offre un’autonomia fino a 10 giorni. Sarà disponibile in tre colori e vari cinturini. Il sistema operativo è ColorOS Watch 7.1 compatibile con Android (dalla versione 10) e iOS (dalla versione 14).