OPPO Find X9 e Find X9 Pro in Italia dal 28 ottobre

Dopo aver svelato alcune caratteristiche, OPPO ha annunciato ufficialmente i nuovi Find X9 e Find X9 Pro. Tra le specifiche spiccano l’ottimo display AMOLED, le fotocamere con ottiche Hasselblad e l’enorme capacità della batteria. Arriveranno in Italia il 28 ottobre, giorno del lancio internazionale a Barcellona.

OPPO Find X9: specifiche complete

I due smartphone hanno un telaio in alluminio opaco e una finitura in vetro opaco. Il Find X9 sarà disponibile in colori (Titanium Grey, Space Black e Velvet Red), mentre il Find X9 Pro verrà offerto in due colori (Silk White e Titanium Charcoal). Le principali differenze sono tre: schermo, fotocamere e batteria.

Il Find X9 ha un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione di 2760×1256 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 3.600 nits. Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele a periscopio con zoom ottico 3x), mentre quella frontale ha un sensore da 32 megapixel. La batteria ha una capacità di 7.025 mAh e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 80 Watt e wireless da 50 Watt.

Il Find X9 Pro ha invece un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2780×1264 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 3.600 nits. Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 50, 50 e 200 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele a periscopio con zoom ottico 3x), mentre quella frontale ha un sensore da 50 megapixel. La batteria ha una capacità di 7.500 mAh e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 80 Watt e wireless da 50 Watt.

Queste sono le altre specifiche dei due smartphone: processore MediaTek Dimensity 9500, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, resistenza a polvere e acqua (IP66 + IP68 + IP69).

Il sistema operativo è ColorOS 16 basato su Android 16. Il lancio internazionale è previsto il 28 ottobre a Barcellona. In quell’occasione verranno comunicati i prezzi per i mercati europei.