OPPO Find X9: svelati i dettagli sulle fotocamere

La serie OPPO Find X9 verrà annunciata il 16 ottobre. I due modelli integreranno il nuovo processore MediaTek Dimensity 9500, diretto concorrente dello Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il produttore cinese ha svelato oggi le tecnologie sviluppate per le fotocamere posteriori con ottiche Hasselblad.

Nuove tecnologie di imaging

OPPO afferma che la serie Find X9 introdurrà una “rivoluzione nella qualità delle immagini mobile“, in quanto verranno annunciate molte innovazioni hardware e software. Il nuovo sistema di imaging, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, offrirà cinque novità tecnologiche: Active Optical Alignment (migliora la risoluzione ottica), Danxia Color Reproduction Lens (migliora l’accuratezza dei colori), sensore Sony LYT-828 con tripla esposizione istantanea, LUMO Super Pixel Engine (motore fotografico computazionale) e chip OPPO da 3 nanometri.

La novità hardware più importante è rappresentata dalla fotocamera da 200 megapixel del Find X9 Pro. Le altre fotocamere posteriori hanno sensori da 50 megapixel (due) e 2 megapixel. Il Find X9 ha invece tre fotocamere da 50 megapixel e una da 2 megapixel. Quelle frontali hanno sensori da 50 e 32 megapixel, rispettivamente. Entrambi i modelli supportano foto a risoluzione 8K, foto live a risoluzione 4K e video a risoluzione 4K e 120 fps con Dolby Vision e HDR.

Queste sono le altre possibili specifiche del Find X9: schermo AMOLED da 6,59 pollici (2760×1256 pixel), 12/16 GB di memoria LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 7.025 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e wireless da 50 Watt.

Il Find X9 Pro dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,78 pollici (2780×1264 pixel) e batteria da 7.500 mAh. Sui due smartphone è installato ColorOS 16 basato su Android 16.