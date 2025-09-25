OPPO Find X9: MediaTek Dimensity 9500 e altre specifiche

Il chipset MediaTek Dimensity 9500 presentato nei giorni scorsi sarà integrato nei nuovi smartphone della gamma OPPO Find X9. La conferma è giunta direttamente dal brand, che attraverso il proprio account ufficiale Weibo ha anche mostrato in anteprima il design della serie. Ecco cosa sappiamo, al momento, della serie che sarà mostrata tra poche settimane in vista di un lancio globale.

OPPO Find X9 con MediaTek Dimensity 9500

È il processore che andrà a competere con l’alternativa Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, appena annunciata. Realizzato con struttura All-Big-Core di terza generazione, offre prestazioni elevate e ottimizzazioni sul fronte dell’efficienza, grazie anche al Trinity Engine progettato internamente. Al suo interno trovano posto un ultra-core da 4,21 GHz, tre core premium e quattro core ad alte prestazioni, affiancati dalla GPU Arm G1-Ultra con ray tracing paragonabile a quello di una console da gaming e

Find X9 e Find X9 Pro saranno presentati in via ufficiale il 16 ottobre. Sono già note alcune delle altre specifiche tecniche in dotazione, inclusa una batteria da 7.500 mAh, molto capiente, tra i punti di forza.

Sul modello di punta dovrebbe esserci una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL HP5 da 200 megapixel. Alla progettazione ha partecipato il partner Hasselblad, ormai da diversi anni al fianco di OPPO per quanto riguarda il comparto imaging dei suoi telefoni. È uno degli aspetti affrontati nell’intervista a Jessica Chuang che abbiamo pubblicato la scorsa settimana sulle pagine di Telefonino.net, in occasione del nostro primo incontro con la serie Reno14.

Lato software ci sarà ovviamente Android aggiornato all’ultima versione con interfaccia personalizzata ColorOS 16, come da tradizione per il brand. Non mancheranno ovviamente le funzionalità di intelligenza artificiale, come impone il trend del momento. Saranno dedicate non solo alla creazione e alla modifica delle immagini e dei contenuti multimediali in generale, ma anche alla produttività e all’ottimizzazione del telefono a 360 gradi.