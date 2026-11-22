Coinbase ha bloccato il trasferimento di 4,7 milioni di dollari in criptovalute ai truffatori che avevano promosso un falso giveaway durante l’evento streaming di Tesla di metà ottobre. I fondi non hanno quindi lasciato i wallet degli utenti, grazie al tempestivo intervento di un agente AI.

Falso streaming su YouTube con Elon Musk

Durante l’evento organizzato da Tesla (quello della famosa Roadster volante), ignoti cybercriminali hanno avviato un live streaming su YouTube che sembrava quello dell’azienda con Elon Musk. In realtà era un deepfake generato dall’AI. Durante la presunta diretta sono apparsi indirizzi di wallet e un codice QR. Centinaia di utenti, inclusi quelli di lunga data, hanno quindi inviato milioni di dollari ai truffatori in circa due ore.

Non sono state rubate le credenziali, né sfruttate eventuali vulnerabilità. L’invio è stato intenzionale. I clienti di Coinbase sono stati ingannati dalla promessa di un facile guadagno (il raddoppio delle criptovalute). Fortunatamente è intervenuto in tempo il sistema di protezione dell’exchange. L’agente AI ha rilevato la truffa e bloccato circa il 91% dei trasferimenti per un totale di 4,7 milioni di dollari.

L’agente può rilevare attività sospette in tempo reale, l’impersonificazione di aziende o personaggi noti e la creazione di nuovi wallet. Coinbase sottolinea che il suo agente non aveva mai incontrato questa specifica truffa in precedenza, ma ha riconosciuto le tecniche utilizzate, tra cui la promessa di moltiplicare le criptovalute, la pressione temporale legata ad un evento dal vivo e l’effettuazione di trasferimenti irreversibili, senza nessun intervento umano.

Truffe simili sono purtroppo molto diffuse. Spesso vengono effettuate sul social media. Elon Musk è ovviamente uno dei “protagonisti” delle truffe su X. Gli utenti non devono mai inviare criptovalute agli indirizzi dei wallet mostrati online, né effettuare la scansione di codici QR. Nessuno raddoppia le criptovalute.