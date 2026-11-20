NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN da attivare durante il periodo del Black Friday. Con la promo in corso, infatti, il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO) è attivabile con una spesa ridotta fino a 2,88 euro al mese. A disposizione dei nuovi utenti c’è anche una garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni. L’offerta può essere attivata tramite il sito ufficiale di NordVPN.

La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio proposto da NordVPN troviamo:

accesso a Internet con la protezione della crittografia , per navigare in sicurezza anche da rete non privata

, per navigare in sicurezza anche da rete non privata politica no log che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente durante la navigazione con VPN attiva

che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente durante la navigazione con VPN attiva network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online

utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account

Possibilità di passaggio al piano Completo che aggiunge antivirus, password manager, 1 TB in cloud e altri servizi accessori per la sicurezza

La promozione del Black Friday permette di sfruttare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato.

Da segnalare anche la possibilità di scegliere il piano Completo, sempre con la versione da 28 mesi, che prevede ora un costo di 3,85 euro al mese.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata della VPN. I 4 mesi extra sono ottenibili con il codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.