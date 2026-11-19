Lo studio di NordPass ha passato in rassegna fughe di dati pubbliche e campagne di malware tra settembre 2025 e settembre 2026. Il podio mondiale è sempre lo stesso: “123456“, “admin” e “12345678“. Un trio che a questo punto andrebbe messo in una teca.

Gli errori sulle password che facciamo ancora nel 2026

“123456” è in testa per la settima volta in otto anni, con oltre sette milioni di occorrenze. Negli Stati Uniti ha pure riconquistato il trono che “admin” gli aveva soffiato, e “password” si è accomodata al terzo posto. Nel top 20 ci sono poi varianti degli stessi schemi, cinque in tutto. Cambiano due cifre e pensano di aver avuto il colpo di genio…

La cattiva abitudine è universale: prendere la parola password e tradurla. Così in Francia spunta “motdepasse” e in Spagna “contraseña”. Dove si usa l’alfabeto latino si preferiscono le parole, altrove vanno per la maggiore i numeri. Siamo diversi in tutto, ma la pigrizia ci unisce.

La parte più surreale riguarda le password scelte dagli utenti. Nell’elenco spuntano “minecraft“, “sasuke20”, “Slayer@666”, “Pantera1234”, “Tiktok2002” e persino “skibiditoilet“. Insomma, c’è chi ha affidato la sicurezza dei propri account a una password che sembra uscita da un cartone animato assurdo.

Poi ci sono gli sportivi. Il re del basket ha lasciato il segno con “Lebron0319”, e nel campionario ci finiscono anche Messi, Lampard e Lewandowski. Mettere il nome del proprio idolo seguito da una data è una dichiarazione d’amore, non una protezione.

Il trucco del simbolo non frega nessuno

Qualcuno pensa di cavarsela con una chiocciola al posto di una “a”, uno zero al posto di una “o”. Nel top 200 ci sono 39 password con caratteri speciali, sette più dell’anno scorso, e tra queste “P@ssw0rd” e “Admin@123”. NordPass dice che cadrebbero tutte in pochi secondi davanti a un software che prova combinazioni a raffica. Il programma non si commuove per la creatività, quelle sostituzioni le conosce da anni.

Cosa fare concretamente

Una password diversa per ogni account, con maiuscole, minuscole, numeri e simboli. In alternativa, una frase con parole slegate tra loro, che restano in testa e non somigliano a niente. Ignorare l’autenticazione a più fattori, oggi, non è più una scelta ragionevole. Va detto che NordPass pubblica lo studio soprattutto per promuovere il suo gestore di password. Il consiglio di usarne uno è comunque sensato.

Le passkey, o l’arte di non ricordare niente

La strada più comoda sono le passkey: si accede con impronta, volto o PIN del dispositivo, senza digitare né memorizzare nulla. Microsoft, Facebook, Apple e Google le spingono già con decisione.