La Guardia di Finanza di Verona ha smantellato un’organizzazione specializzata in truffe crypto. I finanzieri hanno sequestrato oltre 37 milioni di euro ad un soggetto italiano, residente da anni in Bulgaria, oltre a diversi documenti e dispositivi elettronici. L’attività illecita veniva svolta in almeno cinque Stati dell’Unione europea (Bulgaria, Lituania, Svezia, Spagna e Belgio) e tre extra UE (Stati Uniti, Regno Unito e India).

Truffe con 15 società ai danni di 400 persone

Durante l’operazione, denominata Parsimonia, è stato ricostruito lo schema utilizzato per truffare circa 400 risparmiatori/investitori. Dall’analisi dei documenti sequestrati, dalle dichiarazioni delle persone indagate nel corso degli interrogatori e dalle informazioni fornite dagli risparmiatori-investitori è emerso l’uso di false piattaforme di trading online che promettevano elevati guadagni in tempi brevissimi, senza alcun rischio di perdita del capitale.

L’organizzazione criminale ha colpito vittime in tutta Europa. Per le operazioni realizzate nel veronese ha utilizzato una rete di 20 persone fisiche e 15 società, attraverso cui sono stati illecitamente raccolti e successivamente riciclati capitali per oltre 37 milioni di euro.

Per la raccolta illecita dei capitali sono state sfruttate società riconducibili al gruppo Wallex, tra cui Fidea Statutory Trust, Wealthwise Trust e Pro Keepers S.r.l., intermediari privi delle necessarie abilitazioni e iscrizioni agli albi che promuovevano in maniera sistematica prodotti, strumenti finanziari e attività di investimento presentati come alternative innovative e sicure ai tradizionali investimenti bancari.

Il capo dell’associazione, oltre a essere fondatore e promotore di una propria valuta digitale, rilasciava interviste a testate giornalistiche internazionali operanti nel settore economico-finanziario e forniva corsi di formazione per i propri collaboratori, durante i quali spiegava come convincere le persone ad effettuare investimenti tramite attività promozionale de visu e social network.

La Guardia di Finanza fornisce alcuni consigli per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori. Diffidare sempre delle promesse di rendimenti elevati e controllare attraverso i siti istituzionali e gli albi ufficiali che il soggetto proponente sia effettivamente autorizzato a raccogliere risparmio o a prestare servizi di investimento. Spesso è sufficiente una semplice ricerca online inserendo il nome della società in un motore di ricerca.