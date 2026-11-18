Mikhail Andropov è lo pseudonimo scelto per firmare gli allarmi bomba (1, 2) inviati negli ultimi giorni alle scuole italiane. Un nome legato al fantomatico Misoginistan, a sua volta concettualmente riconducibile ai Combattenti dello Stato Maschile che invece hanno inviato le false email degli attacchi sugli aerei. Ebbene, qualcuno che si fa chiamare così esiste davvero ed è stato trovato.

Non è il Mikhail Andropov degli allarmi bomba

Per dirla tutta, si è fatto trovare. Anzi, si è fatto avanti quando ha scoperto di essere finito suo malgrado al centro di una vicenda molto delicata, di quella guerra ibrida che all’improvviso è diventata una priorità assoluta per il nostro Paese. È un cittadino statunitense, residente a Phoenix (Arizona), che ha contattato diverse autorità per dichiararsi completamente estraneo ai fatti. Ha scritto anche all’ambasciata italiana a Washington, via PEC, raccontando di aver ricevuto decine di messaggi che lo accusavano di quanto accaduto.

In realtà si chiama G. B., Mikhail Andropov è solo un nickname scelto per i social network. La sua denuncia non è rimasta inascoltata. L’ha raccolta il COSC (Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica) della Polizia Postale, effettuando le verifiche del caso. L’uomo è anche stato ascoltato oltreoceano dall’FBI, arrivando a confermare la propria innocenza.

Un curioso caso di omonimia. A oggi non è ancora stato chiarito chi sia il responsabile degli allarmi bomba, se un singolo oppure un collettivo, né con quale obiettivo lo abbia fatto. Le indagini sono ancora in corso. Al momento, le ricostruzioni hanno permesso di scoprire che gli invii sono stati effettuati da account email compromessi. Più precisamente, da caselle collegate a università di Taiwan ed Egitto.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha appena confermato investimenti per oltre 6 miliardi di euro da qui ai prossimi anni. Di questi, 2 miliardi già per il triennio 2026-2028. Saranno destinati alla gestione della guerra ibrida e cognitiva. Nel suo intervento ha chiesto anche di fare in modo di costringere le piattaforme a rispondere di eventuali violazioni e abusi messi a segno sfruttando i loro strumenti.