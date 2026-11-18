Negli ultimi giorni sono avvenuti diversi malfunzionamenti negli Stati Uniti. Prima il problema che ha bloccato a terra migliaia di aerei. Poi il down dei servizi di Microsoft. Successivamente è toccato alle reti di alcune banche, ai sistemi di United Airlines, alla rete della NSA e infine ai servizi di Apple. In nessun caso si è trattato di un attacco informatico.

Patch per vulnerabilità trovate dall’AI

Microsoft ha spiegato che l’interruzione dei servizi è stato causato dalla combinazione di tre problemi. Al momento non ci sono dettagli sul down dei servizi Apple. United Airlines ha comunicato che i ritardi dei voli sono stati causati da un “problema tecnologico”. Nessuna correlazione con il problema che ha comportato il blocco dei voli, dovuto all’installazione di nuovi router Juniper per la fibra ottica.

Nel caso delle banche e della NSA (National Security Agency) c’è invece il forte sospetto che l’interruzione dei servizi sia stato causato dall’installazione di patch. JPMorgan Chase ha comunicato che la causa è un bug software. I clienti di altre banche, tra cui Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, U.S. Bank e Capital One, hanno segnalato l’impossibilità di eseguire transazioni verso JPMorgan Chase.

La NSA ha invece confermato un malfunzionamento della rete interna NSANet durante un intervento di manutenzione programmata. Secondo le fonti del New York Times, il problema è stato causato da un aggiornamento software.

Le fonti del Washington Sun affermano che l’interruzione dei servizi delle banche e della rete NSANet è stata causata dall’installazione di patch per vulnerabilità trovate dai modelli AI. Ciò ha comportato un “sovraccarico” dei sistemi che sono composti da vecchi computer. La risoluzione rapida delle vulnerabilità non è stata quindi preceduta da una stima delle conseguenze.

Questi malfunzionamenti in serie sembravano opera di cybercriminali. Diversi funzionari dell’amministrazione Trump, tra cui il Segretario di Stato Marco Rubio, hanno escluso questa ipotesi. In nessun caso si è trattato di un attacco informatico. L’unica certezza sono i danni economici per aziende e cittadini.