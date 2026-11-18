La scelta giusta per una nuova VPN illimitata da attivare con le offerte del Black Friday è rappresentata da Surfshark, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto. I nuovi utenti che attivano il servizio possono contare su 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto è valido per un periodo di tempo limitato.

La migliore VPN da attivare al Black Friday

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi che rappresenta, in questo momento, la scelta migliore per una VPN senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo l’accesso a Internet tramite crittografia, che permette di mettere al sicuro i dati di connessione anche quando si utilizza una rete non privata.

In aggiunta, è possibile sfruttare un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica, scegliendo un server situato in un altro Paese, in modo da spostare il proprio IP.

La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, per un accesso multi-dispositivo, senza limitazioni di banda e di traffico dati. Si tratta, quindi, di un servizio completo e in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Con l’offerta del Black Friday 2026, la VPN ora costa 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo per i nuovi utenti che scelgono di attivare il servizio tramite il sito ufficiale.