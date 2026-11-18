Si è concluso da poco l’intervento di Guido Crosetto alla Camera, sul delicato tema della guerra ibrida e cognitiva. Il ministro della Difesa ha fatto il punto su un problema che di certo non rappresenta una novità per chi da sempre segue l’ambito della cybersecurity, ma che è balzato agli onori delle cronache nelle ultime settimane. Hanno contribuito a renderlo mainstream gli allarmi bomba nelle scuole, sugli aerei, gli attacchi ai frigoriferi dei supermercati e violazioni ai danni di esponenti politici di alto profilo.

Le risorse per la guerra ibrida e cognitiva

La priorità è quella di smentire chi sostiene che l’Italia, e il suo dicastero nello specifico, abbiano di recente ridotto gli investimenti su questo fronte. Di seguito le cifre snocciolate.

Sulle risorse si è letto molto in questi giorni, fino a sostenere che la Difesa abbia ridotto gli investimenti in questo campo. È bene che il dibattito parta dai dati e i dati dicono esattamente il contrario. Le risorse programmate per difenderci dalla minaccia ibrida erano 126 milioni nel 2019. Nel 2025 sono state 557 milioni, cioè più che quadruplicati, prima che ci fossero tutti questi allarmi.

Guardando avanti, è previsto lo stanziamento di oltre 6 miliardi di euro. 2 disponibili da subito, per iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno.

Per il triennio 26/28 programmiamo quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente. Nei prossimi anni sono destinati a questo settore oltre 6 miliardi, 7 se consideriamo anche la parte del programma G-Cap, che è dedicata esclusivamente a queste tecnologie e allo sviluppo delle tecnologie di questo tipo.

Crosetto cita l’esempio ucraino per spiegare l’esigenza di intervenire considerando il contesto nella sua interezza, non una singola manifestazione del problema.

La distinzione tra difesa dalla guerra ibrida e difesa convenzionale non regge. L’Ucraina lo dimostra. La trincea, i droni, i satelliti, le reti, il cyber sono la stessa guerra. Se salta un collegamento a pagare è chi tiene le posizioni sul terreno. La guerra è una sola e dobbiamo essere attrezzati a combatterla tutta.

La responsabilità delle piattaforme social

Vale la pena sottolineare il passaggio in cui viene chiamata in causa l’influenza dei social, quelle stesse piattaforme che stanno per subire un giro di vite in Italia per quanto riguarda l’età minima di accesso.

Le autocrazie controllano i social in casa propria e usano i nostri, aperti, per condizionare il dibattito e la nostra evoluzione di pensiero. Le regole europee ci sono, a cominciare da quelle sui servizi digitali, ma vanno applicate con rigore e rese più incisive. Anche perché, chi guadagna miliardi con i social, non può disinteressarsi degli effetti, a partire dalla profilazione degli utenti, soprattutto dei minori […] Non ha senso che noi non chiediamo a chi fa i miliardi coi social di non avere alcuna responsabilità di come quei social possono influenzare, manipolare o raccogliere dati su di noi o sui nostri figli. È un discorso difficile perché ormai sono più potenti degli Stati, ma se non iniziamo a porci anche questo problema a livello nazionale, europeo e internazionale, noi non usciremo da questo che potrebbe essere uno dei più grandi pericoli del nostro tempo. Serve una risposta comune con gli alleati.

Il ministro ha ragione quando afferma che Per attrezzarci dobbiamo anzitutto cambiare postura , che Inseguiamo le minacce, mentre dovremmo anticiparle . Parole condivisibili, speriamo siano seguite dai fatti e che le iniziative messe in campo facendo leva su quei 6 miliardi non prevedano una compressione delle libertà individuali o implicazioni sulla privacy.