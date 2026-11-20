Il Black Friday è il momento ideale per approfittare degli sconti, ma anche uno dei periodi più delicati per la sicurezza online. Tra negozi falsi, messaggi che promettono offerte irripetibili e tentativi di furto delle credenziali, riconoscere una truffa può diventare complicato. Bitdefender risponde con una promozione dedicata a Ultimate Security Family, la soluzione che protegge fino a 25 dispositivi e integra strumenti avanzati per contrastare le frodi digitali.

Con l’offerta Black Friday riferita al piano annuale, Bitdefender Ultimate Security Family diventa disponibile a 74,99 euro anziché 179,99 euro, con un risparmio di ben 105 euro. Si tratta di un’occasione particolarmente interessante per chi desidera difendere computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia attraverso un unico abbonamento.

Black Friday: quando un’offerta conveniente nasconde una truffa

Le frodi legate agli acquisti online non si limitano più alle email scritte male o ai siti dall’aspetto poco professionale.

I criminali informatici realizzano pagine che imitano quelle dei principali rivenditori, utilizzano inserzioni sponsorizzate sui social network e inviano messaggi apparentemente provenienti da corrieri, banche o servizi di pagamento.

Durante il Black Friday, la promessa di uno sconto eccezionale diventa un’esca particolarmente efficace. Basta una pubblicità con un prezzo molto inferiore a quello di mercato oppure un SMS che invita a confermare urgentemente una spedizione per convincere qualcuno ad aprire un collegamento pericoloso.

L’intelligenza artificiale rende inoltre più semplice produrre comunicazioni credibili, prive di errori grammaticali e personalizzate per le potenziali vittime. Non sempre, quindi, l’esperienza dell’utente o una buona dose di attenzione sono sufficienti a riconoscere un tentativo di frode.

Un esempio concreto è DoppelCart, una rete di quasi 119.000 falsi negozi online che imitano marchi conosciuti, riproducendo cataloghi e fotografie originali e proponendo sconti fino al 65%. L’obiettivo non è soltanto sottrarre i dati delle carte di credito: i criminali possono intercettare in tempo reale anche i codici OTP utilizzati per autorizzare i pagamenti bancari.

È proprio su tale problema che interviene una delle funzionalità più interessanti di Bitdefender Ultimate Security Family: Scam Protection Pro.

Scam Protection Pro: l’intelligenza artificiale contro le truffe digitali

La protezione antivirus tradizionale individua malware, ransomware e altre minacce informatiche. Le truffe moderne, però, possono sottrarre denaro e informazioni personali senza installare alcun software dannoso sul dispositivo.

Un falso negozio online, come abbiamo raccontato in precedenza, può raccogliere i dati della carta di pagamento; una comunicazione che imita la propria banca può invece convincere l’utente a inserire le credenziali su una pagina fraudolenta.

Scam Protection Pro amplia la protezione proprio a queste situazioni, sfruttando tecnologie di analisi basate sull’intelligenza artificiale per individuare collegamenti sospetti, messaggi ingannevoli e tentativi di impersonificazione.

La funzionalità agisce su diversi canali, dalla navigazione web alle email, fino agli SMS e alle applicazioni di messaggistica compatibili. Le modalità operative variano in base al sistema utilizzato: su Android, ad esempio, sono previste verifiche delle chat di applicazioni come WhatsApp, Messenger e Telegram, mentre su iOS sono disponibili controlli specifici per messaggi e inviti del calendario.

Tra le caratteristiche più utili c’è Scamio Pro, assistente AI al quale è possibile sottoporre un link, un’email, un codice QR o uno screenshot sospetto. Il sistema analizza il contenuto e restituisce una valutazione del rischio, aiutando l’utente a decidere come comportarsi prima di inserire dati personali o procedere con un pagamento.

C’è poi Scam Radar, progettato per segnalare campagne fraudolente emergenti. Se una nuova ondata di messaggi ingannevoli o false promozioni comincia a diffondersi, la funzione può avvertire preventivamente gli utenti e fornire indicazioni sui segnali da riconoscere.

Una protezione particolarmente pertinente durante il Black Friday, quando i truffatori cercano di sfruttare l’urgenza degli acquisti e la paura di perdere un’occasione.

Una sola licenza per proteggere fino a 25 dispositivi

La sicurezza informatica di una famiglia non riguarda più soltanto il computer principale. Ogni componente familiare può utilizzare quotidianamente smartphone, portatili, tablet e altri dispositivi per lavorare, studiare, comunicare ed effettuare pagamenti.

Bitdefender Ultimate Security Family permette di proteggere fino a 25 dispositivi Windows, macOS, Android e iOS, distribuiti tra un massimo di 5 membri della famiglia.

Il vantaggio non consiste soltanto nel numero di installazioni disponibili: la gestione centralizzata tramite Bitdefender Central permette al responsabile dell’abbonamento di amministrare la protezione e invitare gli altri componenti, mentre gli adulti possono utilizzare account personali per gestire i propri strumenti di sicurezza.

Oltre alla protezione contro le truffe, la suite comprende strumenti contro malware e ransomware, un password manager e una VPN con traffico illimitato, utile per proteggere la connessione anche quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche.

Protezione dell’identità digitale e Parental Control

Un altro aspetto che caratterizza Bitdefender Ultimate Security Family è la protezione dell’identità digitale, aspetto fondamentale per chi utilizza numerosi servizi online.

Un indirizzo email, una password o altre informazioni personali possono finire nelle mani dei criminali informatici a seguito di una violazione dei sistemi di un servizio esterno, anche quando l’utente non commette alcun errore.

La soluzione Bitdefender comprende funzionalità di monitoraggio delle esposizioni dei dati personali, anche sul dark web, con notifiche che aiutano a intervenire quando emergono informazioni potenzialmente compromesse. Sono disponibili anche un punteggio di protezione dell’identità e suggerimenti per migliorare la sicurezza dei propri account.

Per le famiglie con bambini e adolescenti assume particolare importanza il Parental Control, che permette ai genitori di gestire l’esperienza digitale dei più giovani attraverso strumenti dedicati, impostazioni appropriate all’età e supervisione delle attività online.

L’obiettivo è affiancare la protezione tecnica dei dispositivi a una maggiore consapevolezza dei rischi, senza rinunciare alle opportunità offerte da Internet.

Bitdefender Ultimate Security Family: l’offerta Black Friday

Il Black Friday rappresenta un’opportunità concreta non soltanto per acquistare prodotti tecnologici a prezzi convenienti, ma anche per investire nella sicurezza dei dispositivi e dei dati personali.

La promozione Bitdefender permette di assicurarsi Bitdefender Ultimate Security Family al prezzo scontato di 74,99 euro per il primo anno, rispetto ai 189,99 euro di riferimento.

La soluzione Bitdefender affronta i rischi più concreti della vita digitale: dalle truffe che sfruttano gli acquisti online al furto di credenziali e informazioni personali, offrendo a ogni componente della famiglia strumenti di protezione adeguati alle proprie esigenze. Il Black Friday diventa così l’occasione per rafforzare la sicurezza di tutta la famiglia, approfittando di un prezzo particolarmente vantaggioso per il primo anno.

In collaborazione con Bitdefender