Poste Italiane ha confermato l’accesso non autorizzato alla piattaforma PosteCert. L’utente flex22 ha messo in vendita su un forum i dati personali di oltre 1.500 utenti. Nell’archivio di circa 1 GB non ci sono credenziali e dati di pagamento, ma le informazioni sottratte sono sufficienti per vari tipi di attacchi, tra cui il phishing.

2.158 contratti e 1.561 anagrafiche

Il post dell’utente flex22 è stato pubblicato il 18 novembre. L’autore del furto afferma di aver sottratto i dati da PosteCert, la piattaforma che offre i servizi di posta elettronica certificata, firma digitale, firma elettronica, archiviazione digitale e marche temporali. I clienti sono principalmente professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione.

🚨Cyber Alert ‼️ 🇮🇹Italy – 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲 The threat actor flex22 claims to have leaked contracts associated with Poste Italiane’s remote digital signature service (Postecert/PosteID). The allegedly exposed documents contain sensitive personal information,… pic.twitter.com/5ZKum4FVLq — Hackmanac (@H4ckmanac) November 18, 2026

In dettaglio, il pacchetto di circa un 1 GB contiene 2.158 contratti relativi al servizio di firma digitale e 1.561 anagrafiche. Oltre a codice e data di registrazione dei contratti ci sono numerosi dati personali: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, estremi del documento di identità, indirizzo email e numero di telefono.

Non sono stati sottratti credenziali di accesso ai servizi, né dati di pagamento. Non è chiaro come flex22 sia riuscito ad accedere alla piattaforma (probabilmente sfruttando una vulnerabilità). Poste Italiane ha confermato l’intrusione, specificando che sono interessati pochi utenti:

Sono in corso le verifiche sul caso. Ad una prima analisi la violazione riguarda un numero di persone contenuto e le informazioni che sono state sottratte non riguardano dati sensibili dei rapporti economici con l’azienda.

I dati rubati possono essere sfruttati per diverse attività illecite, tra cui phishing, smishing, vishing, ingegneria sociale e furto di identità. In base al GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), Poste Italiane ha 72 ore di tempo per segnalare l’accaduto al Garante della privacy. Dovrebbe inoltre contattare tutti i clienti interessati.