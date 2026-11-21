La promo del Black Friday 2026 è l’occasione giusta per attivare ExpressVPN, in modo da poter contare su una nuova VPN illimitata e sicura con condizioni molto vantaggiose.

Grazie alle offerte in corso è possibile ottenere uno sconto fino all’81% scegliendo il piano di 2 anni con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato. Il costo si riduce fino a 2,39 euro al mese.

In sconto ci sono anche i piani Avanzato, con prezzo ridotto fino a 3,49 euro al mese (-76%), e Pro, con prezzo scontato a 5,99 euro al mese (-70%).

Per accedere alle promo basta premere sul box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di ExpressVPN.

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN completa, illimitata e sicura che può rappresentare lo strumento giusto per navigare con una protezione aggiuntiva e senza limitazioni su base geografica.

Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche da rete non privata, oltre a una politica no log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

Da segnalare anche l’accesso a un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile scegliere un server situato in un altro Paese e spostare il proprio IP, aggirando eventuali blocchi all’accesso a siti web.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea per account che diventano, rispettivamente, 12 con il piano Avanzato e 14 con il piano Pro.

Questi due piani aggiungono funzionalità extra come l’uso di ExpressAI, Express MailGuard oltre al password manager ExpressKeys e una eSIM holiday.com per navigare all’estero con 3 GB.

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