L’Investigatory Powers Tribunal del Regno Unito ha stabilito che il governo deve rendere pubblici gli ordini di accesso ai dati. Questa è l’ultima “puntata” della vicenda iniziata quasi due anni fa, quando il governo aveva in pratica chiesto ad Apple di creare una backdoor. Durante l’udienza, il Dipartimento dell’Interno (Home Office) ha confermato l’invio di un secondo ordine.

Niente più ordini segreti

Da circa quattro anni è disponibile la funzionalità Advanced Data Protection (ADP) che protegge i dati caricati su iCloud con la crittografia end-to-end (deve essere attivata dagli utenti). All’inizio del 2025, il governo britannico ha ordinato ad Apple di creare una backdoor per consentire l’accesso a tali dati in caso di indagini. Questa backdoor potrebbe essere sfruttata anche dai cybercriminali.

L’azienda di Cupertino ha rimosso la funzionalità solo nel Regno Unito e presentato ricorso all’Investigatory Powers Tribunal. Il governo britannico ha successivamente ritirato la richiesta in seguito all’intervento dell’amministrazione Trump.

La notizia relativa all’ordine era trapelata online. La legge (Investigatory Powers Act del 2016) vieta di confermare pubblicamente la ricezione degli ordini, denominati “technical capability notice” (TCN), per motivi di sicurezza nazionale. Il tribunale ha stabilito che gli ordini devono essere pubblici. In pratica, Apple (e altre aziende) possono comunicare a tutti che il governo britannico chiede di creare una backdoor per accedere ai dati degli utenti.

Il governo ha dovuto ammettere di aver inviato un secondo ordine, stavolta limitato agli utenti del Regno Unito. Apple ha presentato un secondo ricorso che verrà esaminato nel 2027.