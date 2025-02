Apple rimuove la crittografia E2E da iCloud in UK

Apple ha deciso di rimuovere la crittografia end-to-end per i backup su iCloud in seguito all’ordine del governo britannico. L’azienda di Cupertino non ha quindi creato una backdoor che avrebbe consentito l’accesso ai dati di tutti gli utenti nel mondo, ma ora quelli del Regno Unito possono essere facilmente spiati.

Grave violazione della privacy

La crittografia end-to-end può essere attivata tramite la funzionalità Advanced Data Protection. Apple ha ricevuto l’ordine dal governo britannico di creare una backdoor per consentire l’accesso ai backup cifrati su iCloud. Come previsto, l’azienda californiana ha scelto la soluzione più ovvia, eliminando la possibilità di attivare la protezione nel Regno Unito.

Quando i nuovi utenti provano ad attivare la funzionalità Advanced Data Protection verranno avvisati che non è più disponibile nel Regno Unito. Un portavoce di Apple ha tuttavia confermato che la funzionalità dovrà essere disattivata (se già attivata) dopo un certo periodo di tempo (non specificato). Apple non può disattivarla da remoto.

Non è chiaro cosa succederà se gli utenti si rifiutano di seguire il consiglio. Secondo Matthew Green, professore di crittografia alla Johns Hopkins University, Apple offrirà due scelte: disattivare la funzionalità o perdere i backup.

Tim Sweeney (CEO di Epic Games) ha dichiarato che Apple è disposta a vendere la privacy degli utenti su richiesta dei governi, forse per sperare in un trattamento speciale che eviti indagini per violazione delle leggi antitrust. Ha inoltre aggiunto che invece di una backdoor ha creato una “front door”, consentendo al governo britannico di entrare dalla porta principale.