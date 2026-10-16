La nuova Tesla Roadster arriva dallo spazio

A quasi vent’anni di distanza dal modello originale, la nuova Tesla Roadster è ufficiale. Elon Musk e il suo team l’hanno presentata con un evento andato in scena al test site di SpaceX a McGregor, in Texas. Sarà in produzione dal 2028 e sul sito ufficiale è già possibile prenotarla, scegliendo tra le versioni Performance, Thrust e Rocket, quest’ultima disponibile solo su invito. È descritta dai suoi creatori come un
veicolo extraterrestre con
prestazioni senza precedenti per qualsiasi altra auto di serie.
Nuova Tesla Roadster, la produzione dal 2028
Ha in dotazione un’aerodinamica attiva, formata da inserti nascosti per non impattare sul profilo minimalista. La vernice Anodized White è ispirata alle tecniche aerospaziali e i vetri oscurati richiamano il rivestimento in rame sulle visiere delle tute. Ancora, gli interni sono Ultrawhite, ci sono comandi manuali e la posizione fissa del sedile per ridurre la massa complessiva.
Non mancano poi un sistema con ventola multimodale e sigillatura al suolo che aspirano aria da sotto il veicolo, abbastanza da poterlo mantenere capovolto, anche da fermo. Ventole motorizzate e ali attive massimizzano la trazione e la velocità in curva, mentre sulla versione Rocket i propulsori a gas freddo con attuatori elettrici controllano la spinta, apportando correzioni in una frazione di secondo:
Questo aiuta a stabilizzare il veicolo quando si stacca da terra. Ecco a cosa dovrebbe servire.
In un certo senso, Elon Musk ha mantenuto la promessa formulata nel 2022:
Sarà fantastica, un’entusiasmante macchina volante con il package di SpaceX.
Abbiamo già messo una Roadster in un razzo. Ora mettiamo un razzo nella Roadster.
Il riferimento qui sotto è al veicolo nello spazio ormai da diversi anni. Quello nuovo, nella sua versione Thrust, passa da 0 a 100 km/h in meno di un secondo.
Per la versione Performance della nuova Tesla Roadster sono richiesti un anticipo di 5.000 euro (completamente rimborsabile) e altri 45.000 euro da pagare entro dieci giorni. Per quella Thrust, la seconda tranche sale a 245.000 euro.