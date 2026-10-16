La nuova Tesla Roadster arriva dallo spazio

A quasi vent’anni di distanza dal modello originale, la nuova Tesla Roadster è ufficiale. Elon Musk e il suo team l’hanno presentata con un evento andato in scena al test site di SpaceX a McGregor, in Texas. Sarà in produzione dal 2028 e sul sito ufficiale è già possibile prenotarla, scegliendo tra le versioni Performance, Thrust e Rocket, quest’ultima disponibile solo su invito. È descritta dai suoi creatori come un veicolo extraterrestre con prestazioni senza precedenti per qualsiasi altra auto di serie .

Nuova Tesla Roadster, la produzione dal 2028

Ha in dotazione un’aerodinamica attiva, formata da inserti nascosti per non impattare sul profilo minimalista. La vernice Anodized White è ispirata alle tecniche aerospaziali e i vetri oscurati richiamano il rivestimento in rame sulle visiere delle tute. Ancora, gli interni sono Ultrawhite, ci sono comandi manuali e la posizione fissa del sedile per ridurre la massa complessiva.

Non mancano poi un sistema con ventola multimodale e sigillatura al suolo che aspirano aria da sotto il veicolo, abbastanza da poterlo mantenere capovolto, anche da fermo. Ventole motorizzate e ali attive massimizzano la trazione e la velocità in curva, mentre sulla versione Rocket i propulsori a gas freddo con attuatori elettrici controllano la spinta, apportando correzioni in una frazione di secondo: Questo aiuta a stabilizzare il veicolo quando si stacca da terra . Ecco a cosa dovrebbe servire.

In un certo senso, Elon Musk ha mantenuto la promessa formulata nel 2022: Sarà fantastica, un’entusiasmante macchina volante con il package di SpaceX .

Abbiamo già messo una Roadster in un razzo. Ora mettiamo un razzo nella Roadster.

Il riferimento qui sotto è al veicolo nello spazio ormai da diversi anni. Quello nuovo, nella sua versione Thrust, passa da 0 a 100 km/h in meno di un secondo.

Per la versione Performance della nuova Tesla Roadster sono richiesti un anticipo di 5.000 euro (completamente rimborsabile) e altri 45.000 euro da pagare entro dieci giorni. Per quella Thrust, la seconda tranche sale a 245.000 euro.