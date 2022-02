La nuova Tesla Roadster sarà una macchina volante

I lavori per la realizzazione della nuova Tesla Roadster non sono stati interrotti, nonostante i ritardi fin qui accumulati. La hypercar elettrica, annunciata nel 2017 e prevista inizialmente in uscita entro il 2020, non rientra tra le priorità del produttore, come affermato dallo stesso Elon Musk, ma il progetto non è stato abbandonato. Un’ennesima conferma giunge da Franz von Holzhausen, a capo del team di designer interno all’automaker.

Un update sulla nuova Tesla Roadster

Ha definito febbrili i lavori in corso sul veicolo, descritto come una entusiasmante macchina volante . Con tutta probabilità il riferimento è alle performance: sulle pagine del sito ufficiale è etichettata come l’auto più veloce al mondo , capace di oltrepassare i 400 Km/h di velocità e raggiungendo i 100 Km/h con un’accelerazione impressionante in soli 2,1 secondi. Tutto questo senza rinunciare a 1.000 Km di autonomia.

A conferma dei lavori in corso le prenotazioni, mai bloccate. Chi desidera assicurarsi una Roadster deve sborsare subito 4.000 euro, aggiungendone 39.000 entro dieci giorni e saldando poi quanto rimane al momento della disponibilità. Non sarà certo la più economica tra le auto elettriche.

Tra i motivi che hanno fin qui spinto Tesla a posticipare il lancio della sua hypercar c’è anzitutto la volontà di concentrare energie, risorse e investimenti su altri progetti, a partire da Cybertruck. A tal proposito, proprio nei giorni scorsi è stato individuato un nuovo prototipo nell’impianto californiano di Fremont. Qui sotto il video registrato da un drone in grado di avvicinarsi a pochi metri dal pickup.

Tornando a Roadster, riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Franz von Holzhausen affidate al podcast Spike Car Radio. Includono un riferimento a Plaid (il sistema di trazione a tre motori) e all’impiego dei propulsori ad aria fredda di SpaceX per raggiungere le performance promesse.