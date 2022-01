Tesla Cybertruck: il tergicristallo è enorme

È ancora troppo presto per poter salire su Tesla Cybertruck, ma non per dargli uno sguardo da vicino. Su YouTube è infatti comparso un video dalla durata pari a poco più di tre minuti e mezzo, condiviso dal canale Cybertruck Owners Club e visibile in streaming qui sotto.

Il pick-up elettrico di Elon Musk: ecco Tesla Cybertruck

Presumibilmente, la clip è stata registrata da un dipendente della Gigafactory in Texas dove prenderà il via la fase di produzione vera e propria. Inquadra ogni dettaglio esterno del pick-up elettrico. Si tratta di un prototipo, senza maniglie alle portiere per l'accesso all'abitacolo. L'autore del filmato afferma che dall'aspetto sembra un frigorifero in acciaio inossidabile .

Un dettaglio che non è sfuggito è quello relativo al tergicristallo anteriore: è decisamente enorme, ben più grande rispetto a quello di qualsiasi altra automobile in circolazione. Secondo la redazione del sito Electrek, sulla versione finale del veicolo sarà differente.

Grazie alle immagini ufficiali, raccolte dalla galleria di seguito, è possibile dare uno sguardo a quello che sarà il design di Tesla Cybertruck, dichiaratamente ispirato a quello dei veicoli di Blade Runner. È lecito attendersi modifiche prima del lancio.

Sappiamo che il pick-up elettrico di Elon Musk arriverà sul mercato anche con una versione mossa da quattro motori, ma in ritardo rispetto alla tabella di marcia annunciata inizialmente. La fase di produzione prenderà il via entro l'anno, mentre il debutto su strada dovrebbe avvenire non prima del 2023. A causare lo slittamento potrebbe essere stata la crisi dei chip che ha già impattato in modo significativo sui protagonisti dell'ambito automotive nel corso dell'ultimo periodo.