Tesla Cyberquad for Kids è il Cybertruck dei bambini

Ieri un fischietto, oggi un quad per ragazzi. Tesla non fa mai venir meno la propria immagine e sulle sagome spigolose e metalliche del Cybertruck ha costruito anche un piccolo gioiellino per ragazzi. Per ragazzi, esatto: Tesla ha sviluppato il proprio Cyberquad esplicitamente “for Kids”, in piccole dimensioni e di limitata velocità per garantire stile e sicurezza ai ragazzini che fin dalla tenera età vogliono sposare le linee e la filosofia Tesla.

Tesla Cyberquad for Kids

Il prezzo non è esattamente “for Kids” ma il fascino del brand saprà evidentemente colmare questo aspetto: 1900 dollari per l'acquisto dal sito ufficiale Tesla.

Il Cybersquad for Kids è dotato di batteria al litio tale da offrire autonomia media di 15 miglia alla velocità di 10 miglia orarie (24 Km ai 16 Km/h): è pensato per i bambini dagli 8 anni in su ed è in consegna entro 2/4 settimane dal momento dell'ordine.

Se vorresti comprarlo, però, devi desistere: la vendita è limitata agli Stati Uniti, almeno per il momento. Meglio non metterlo nella letterina a Babbo Natale: il rischio è di restare delusi.