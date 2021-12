Elon Musk svela Cyberwhistle, il fischietto Tesla ispirato a Cybertruck

Il pick-up elettrico di Elon Musk è in ritardo, ma ha già ispirato un paio di gadget destinati a diventare un must have per i collezionisti: l'ultimo è Tesla Cyberwhistle e, come si può intuire dal nome, si tratta di un fischietto. Sì, un fischietto, come quello degli arbitri, ma con un design decisamente più ricercato.

Cos'è davvero Tesla Cyberwhistle?

Proposto sullo store ufficiale al prezzo di 50 dollari, neanche a dirlo è andato immediatamente sold out. Le scorte disponibili si sono esaurite ben presto, complice il tweet che lo sponsorizza pubblicato dal CEO della società su Twitter e dato in pasto ai suoi oltre 65 milioni di follower. Questa la descrizione fornita.

Ispirato da Cybertruck, il Cyberwhistle in edizione limitata è un oggetto da collezione premium realizzato in acciaio inossidabile chirurgico con una finitura lucida. Il fischietto è provvisto di una funzionalità allegata, così da risultare più versatile.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Non è dato a sapere quale sia la funzionalità a cui si fa riferimento, quasi certamente un cordino per portarlo al collo. Cyberwhistle è un riferimento nemmeno troppo velato ai whistleblower ancor prima che un articolo creato per promuovere il brand. Una questione con la quale Musk ha avuto più volte a che fare in passato.

Come visibile qui sopra, in un altro post la stoccata ad Apple e al suo panno per la pulizia da 25 euro, definito “ridicolo”.

Non sprecate il vostro denaro per quel ridicolo Apple Cloth, piuttosto comprate il nostro fischietto!

Non è il primo bizzarro gadget a marchio Tesla o legato alle altre società controllate: ricordiamo, su tutti, il recente annuncio di GigaBier (la birra sempre ispirata a Cybertruck), ma anche la tavola da surf in edizione limitata lanciata nel 2018 e il lanciafiamme di The Boring Company.