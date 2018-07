Tesla, tavole da surf in tiratura limitata

200 surfboard pensati appositamente per l’utenza Tesla: direttamente dai Tesla Design Studio, ecco un nuovo prodotto proveniente dal team di Elon Musk. Il personaggio non finisce di stupire, insomma, e in questo caso sembra voler costruire una piccola iniziativa di marketing basata sul fascino del proprio marchio.

Cosa hanno di speciale i surfboard Tesla? Nulla che possa richiamare alla mobilità elettrica, nulla che possa somigliare alla guida autonoma e nulla che possa avere direttamente a che fare con la smart mobility: semplicemente il brand è stato utilizzato per stimolare i designer e gli ingegneri Tesla reinterpretando il surfboard sulla base delle competenze e delle capacità dell’azienda.

Il risultato è un surf a tiratura limitata (200 pezzi) andati immediatamente il sold-out al prezzo di vendita di 1500 dollari. Tra le caratteristiche esplicitate dalla scheda tecnica disponibile sullo store Tesla, il gruppo sottolinea l’uso di materiali di alta qualità, l’adozione di una superficie in fibra di carbonio con tecnologia brevettata “BlackDart” e misure ad hoc per poter ospitare il surf sia dentro che fuori la propria automobile (Model S, Model X o Model 3 che sia). Il surf è stato sviluppato in collaborazione con Lost Surfboards con un testimonial quale Matt “Mayhem” Biolos.

Se si ritiene bizzarra la scelta di Elon Musk bisogna notare due fattori: il primo è nel fatto che già MINI a suo tempo sviluppò un’idea simile, probabilmente per medesimi fini di posizionamento del brand; inoltre la Boring Company di Elon Musk non più tardi di qualche mese fa sviluppò dei lanciafiamme andati letteralmente a ruba. Secondo alcuni trattasi di iniziative di “distrazione” per tenere alto l’hype su un brand che ha successi altalenanti; secondo altri è semplicemente espressione di quel che è Elon Musk, genio e sregolatezza. Per gli appassionati di surf la cosa più interessante sarà invece nel fatto che in giro saranno presto disponibili i primi esemplari di una tavola rara e prestigiosa: i 200 modelli previsti saranno distribuiti entro 2/10 settimane.