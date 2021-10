Apple, il panno per la pulizia e le sue alternative

Non lo mettiamo in dubbio: il panno Apple per la pulizia dei dispositivi con la mela è sicuramente il migliore sulla piazza. Non mettiamo in dubbio la sua forza pulente, la morbidezza del suo materiale, il design iconico degli angoli arrotondati, il colore puro e le potenzialità della nano-texture. Ma di fronte al nome “Panno per la pulizia” ci poniamo la domanda: riusciamo a trovare qualcosa di simile ad un prezzo… diverso?

Il panno per la pulizia Apple

Eccolo, è una delle novità giunte sullo store in queste ore:

Apple lo mette in vendita in Italia al prezzo di 25€ con la seguente descrizione:

Il panno per la pulizia in morbido materiale non abrasivo pulisce in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display Apple, ed è perfetto anche per il vetro con nano-texture.

La pulizia è importante, siamo d'accordo. Ma serve davvero un panno da ben 25 euro, benché con forma, colore e nano-texture impeccabili? Proviamo a vedere quali sono le alternative e quali gli altri prezzi di mercato.

Le alternative

Le alternative non hanno la mela, ma hanno anche prodotti aggiuntivi. E prezzo pressoché dimezzato. Qualche esempio:

Non è la stessa cosa? Siamo d'accordo, non lo è. Ma non siamo certi di voler spendere 25€ per un panno. O no?