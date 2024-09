Prova a vincere 4 mesi gratis di DAZN Standard con Eni Plenitude

Eni Plenitude, società retail per soluzioni energetiche controllata da Eni, ha lanciato la promozione “Viviamo insieme la passione per lo sport”, grazie alla quale i consumatori e le imprese del micro-business possono vincere 4 mesi gratis di DAZN Standard. La promo scade il 30 settembre, ed entro questa data i partecipanti dovranno avere attiva una fornitura di gas o luce con Plenitude, oppure aver acquistato uno o più prodotti per la casa come caldaie, climatizzatori, wallbox, ecc. Il regolamento chiarisce che è possibile partecipare al concorso fino a massimo una volta per ciascun giorno del periodo promozionale, la cui scadenza è fissata per la fine del mese.

Come provare a vincere 4 mesi gratis di DAZN Standard con Plenitude

I passaggi da completare per vincere 4 mesi gratis di abbonamento a DAZN Standard sono pochi e allo stesso tempo semplici. Innanzitutto, la condizione indispensabile da rispettare è l’essere titolari di una fornitura attiva di gas o luce con Eni Plenitude. In alternativa, è necessario acquistare un prodotto Plenitude, come ad esempio una wallbox per la propria auto elettrica, una caldaia o un climatizzatore.

In seguito occorre iscriversi a Insieme, il programma Fedeltà di Eni Plenitude che offre numerosi vantaggi ai suoi iscritti, tra cui appunto la possibilità di partecipare a queste stesse iniziative.

Il passaggio successivo prevede la partecipazione al concorso. Una volta eseguito il login con l’app Eni Plenitude, sarà sufficiente premere sul banner dedicato posizionato nella schermata principale. Una volta completata la procedura prevista dalla pagina del gioco, si scoprirà da subito se si è tra i fortunati vincitori del piano DAZN Standard per 4 mesi.

Per partecipare all’iniziativa visita la pagina ufficiale del programma Insieme di Eni Plenitude.