Octopus Energy: ecco le nuove tariffe luce e gas 100% green

Octopus Energy ha appena lanciato una nuova offerta luce e gas da fonti 100% rinnovabili che ti aiuterà a risparmiare sulla bolletta con costi chiari e senza sorprese. Prima di vederla nel dettaglio, ti spieghiamo che questo operatore nasce per offrire tariffe principalmente competitive da fonti di energia elettrica 100% rinnovabile: una scelta che insomma aiuta il tuo portafoglio e l’ambiente.

Octopus Energy: i dettagli della nuova offerta

La nuova promozione è attiva fino al prossimo 12 maggio e ti permette di scegliere due opzioni: Octopus Fissa 12M, che blocca il prezzo della materia prima per un anno intero (solo 0,121 €/kWh per la luce e 0,42 €/Smc per il gas, più 84 €/anno di commercializzazione), oppure Octopus Flex, la tariffa indicizzata ideale se vuoi seguire l’andamento del mercato (PUN Mono + 0,011 €/kWh per la luce e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas).

Comunque sceglierai, avrai la certezza di un servizio clienti sempre a tua disposizione, che risponde in meno di un minuto e ti evita attese infinite. Stesso discorso che vale per il processo di attivazione: ti basterà prendere una bolletta recente, inserire i dati nella pagina di attivazione e poi scegliere il metodo di pagamento e l’offerta che fa per te. Al resto penserà tutto Octopus Energy, senza vincoli o interruzioni del servizio.

Non pensarci troppo e scegli la tariffa perfetta per te, risparmia immediatamente e inizia ad usare energia 100% green. Una scelta intelligente per la tua casa e per il pianeta.