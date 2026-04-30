Octopus aggiorna le tariffe: ecco la nuova offerta luce e gas fino al 6 maggio

Con la scadenza del listino precedente, fissata proprio a ieri 29 aprile 2026, Octopus Energy non perde tempo e ha subito aggiornato la sua ormai celebre tariffa Octopus Fissa 12M. Questa versione con nuove condizioni a prezzo fisso per luce e gas che vedremo a breve sarà valida fino al 6 maggio 2026 e mantiene la sua filosofia di fondo: bloccare per un anno intero il prezzo per entrambe le forniture sia per la materia prima sia per i costi di gestione.

La nuova offerta

Il nuovo listino fissa il costo della materia prima energia elettrica a 0,1298€/kWh a cui sommare il corrispettivo fisso di commercializzazione e vendita a soli 6€ al mese, pari a 72€ l’anno. Per quanto riguarda il gas, il costo della materia prima è ora fissato a 0,53€/Smc con costi di commercializzazione pari a soli 7€ al mese.

Non cambia niente naturalmente per quanto riguarda le condizioni del contratto: i prezzi qui indicati rimarranno invariati per 12 mesi dalla data di attivazione e nessuna eventuale impennata dei mercati all’ingrosso avrà un impatto sulle tue bollette.

Al termine dei 12 mesi, sarai ricontattato con largo anticipo per concordare nuove condizioni: potrai decidere se bloccare nuovamente il prezzo con una nuova tariffa fissa oppure optare per l’andamento del mercato con l’offerta Flex.

Questa nuova finestra promozionale è molto breve e scadrà il 6 maggio 2026: un’occasione da valutare in tempi brevi considerata l’incertezza dei mercati.