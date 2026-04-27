Bollette sotto controllo: l'offerta indicizzata di Hera ti regala 60€ di bonus

L’offerta PiùControllo Special ACTIVE Luce e Gas di Hera è una soluzione dinamica e trasparente per la gestione delle tue forniture per l’energia elettrica e il gas e per ottimizzare la propria spesa domestica. Senza la rigidità del prezzo fisso, infatti, questa tariffa si aggancia direttamente ai prezzi all’ingrosso del mercato energetico permettendoti di pagare la materia prima al suo reale valore di mercato. A questo si aggiungono strumenti per tenere sotto controllo i tuoi consumi quotidiani e ti avvisa in anticipo sulle fasce orarie in cui l’energia costa meno.

I dettagli dell’offerta

Con questa offerta non subisci più la bolletta passivamente, ma diventi padrone dei tuoi consumi. Attraverso gli strumenti digitali di Hera che abbiamo accennato puoi non solo monitorare quotidianamente la tua spesa ma, soprattutto, sapere in anticipo a che ora l’energia costerà meno nel corso della giornata permettendoti di gestire i tuoi consumi per massimizzare il risparmio.

Parliamo di cifre: pagherai l’energia elettrica al prezzo d’ingrosso, basato sull’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale, con un valore medio indicativo a marzo 2026 pari a 0,1256 €/kWh). Al costo della materia prima si aggiungono due voci chiare: un piccolo contributo al consumo pari a 0,00495 €/kWh (lo “spread”) e un corrispettivo di commercializzazione fisso pari a 144 €/anno.

Stessa logica per il riscaldamento, la cucina e l’acqua calda: il costo della materia prima gas segue l’indice all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale, con un valore medio indicativo a marzo 2026 pari a 0,4011 €/Smc). Al prezzo all’ingrosso si somma un contributo al consumo di 0,1 €/Smc e il corrispettivo di commercializzazione e vendita, anch’esso fissato a 144 €/anno.

Per incentivare il passaggio, Hera offre un bonus di benvenuto con uno sconto di 60 euro in bolletta suddiviso a metà tra le due forniture.