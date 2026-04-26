Engie Punto Fisso: la tariffa perfetta per chi parte da zero fissa per 12 mesi

Comprare casa è un momento bellissimo. Ma diciamolo chiaramente: è anche un periodo in cui i soldi sembrano non bastare mai. Tra mobili, cucina, elettrodomestici e piccoli lavori, ogni euro risparmiato fa davvero la differenza. Ed è proprio qui che entra in gioco l’offerta Energia Punto Fisso 12 mesi di Engie.

Sai sempre quanto spendi (ed è una tranquillità enorme)

Quando inizi a vivere in una casa nuova, una delle paure più comuni è questa: “quanto mi arriverà di bolletta?” Con questa offerta, il problema praticamente sparisce. Il prezzo dell’energia resta bloccato per 12 mesi. Questo significa che, anche se il mercato cambia e i prezzi salgono, tu continui a pagare sempre lo stesso. È una sicurezza concreta, soprattutto nei primi mesi in cui le spese sono tante e imprevedibili.

Una casa nuova porta con sé tante decisioni. L’ultima cosa che serve è complicarsi la vita con offerte difficili da capire. Energia Punto Fisso è pensata proprio per essere semplice:

Sai quanto costa l’energia

Paghi in base a quello che consumi

Puoi controllare tutto online

In più, puoi monitorare i tuoi consumi nel tempo e capire dove puoi risparmiare davvero. E quando inizi a capire come consumi, iniziano anche i veri risparmi. Un altro aspetto interessante è che l’energia elettrica è 100% da fonti rinnovabili, senza costi extra. Questo significa due cose, ovvero risparmio assicurato e una scelta decisamente più sostenibile per l’ambiente senza dover pagare di più. Il tutto poi si attiva completamente a livello digitale: niente carta, niente file, niente stress. Con Engie ricevi la bolletta online, paghi automaticamente e gestisci tutto da app. Una comodità enorme, soprattutto quando hai già mille cose a cui pensare. Energia Punto Fisso 12 mesi di Engie non è solo una tariffa luce e gas. È una scelta pratica per chi sta iniziando una nuova vita in una casa nuova.