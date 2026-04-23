 Luce a 0,11€ e Gas a 0,49€: l'offerta a prezzo fisso di ENGIE per dormire sereni
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Luce a 0,11€ e Gas a 0,49€: l'offerta a prezzo fisso di ENGIE per dormire sereni

Con Energia PuntoFisso 12 mesi di ENGIE blocchi il prezzo luce e gas a una tariffa conveniente per un anno e risparmi.
Luce a 0,11€ e Gas a 0,49€: l'offerta a prezzo fisso di ENGIE per dormire sereni
Green Risparmio energetico
Con Energia PuntoFisso 12 mesi di ENGIE blocchi il prezzo luce e gas a una tariffa conveniente per un anno e risparmi.

Metti un freno alle incertezze del mercato energetico e alle ripercussioni dirette sulle tue bollette con ENGIE: l’operatore propone un piano tariffario chiamato Energia PuntoFisso 12 Mesi che, come suggerisce il nome, ti permetterà di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per un anno e a una tariffa super conveniente. Prima di vedere i dettagli, ti segnaliamo che l’offerta è attivabile fino al 29 aprile.

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Tariffa luce e gas Engie offerta

I dettagli dell’offerta

Scegliere il piano Energia PuntoFisso significa cautelarsi di fronte agli imprevisti di un mercato energetico sempre più incerto: quindi, anche se il mercato all’ingrosso dovesse subire forti rincari, la tua tariffa resterà sempre la stessa permettendoti di pagare solo in base a quanto consumi premiando un utilizzo consapevole dell’energia.

Le condizioni tariffarie sono chiare sin dall’inizio: prendendo per esempio la corrente elettrica basata su tariffa monoraria, quindi valida a qualsiasi ora del giorno e della notte, parliamo di un prezzo bloccato 0,1162 €/kWh. A questo dovrai aggiungere i costi di gestione per la commercializzazione pari a 72 euro l’anno. C’è anche un vantaggio etico: l’inclusione, senza costi aggiuntivi, di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Per il riscaldamento e la cucina, il prezzo della componente materia prima gas è invece bloccato a 0,49€/Smc a cui sommare costi fissi di gestione da 96 euro l’anno.

Con Engie avrai una gestione 100% digitale e semplificata con pagamento automatico con addebito diretto su conto corrente, ricezione online e apposita app da cui gestire tutti i dettagli della tua offerta e persino monitorare i consumi fino a 2 anni. Per qualsiasi cosa, potrai contare su un’assistenza clienti affidabile e dalle risposte immediate e precise.

Per approfittare di questi prezzi fissi e delle condizioni vantaggiose qui presentate è necessario aderire alla promozione in tempi brevi: l’offerta è valida e sottoscrivibile fino al 29 aprile 2026.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 apr 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
23 apr 2026
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