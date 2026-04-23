Luce a 0,11€ e Gas a 0,49€: l'offerta a prezzo fisso di ENGIE per dormire sereni

Metti un freno alle incertezze del mercato energetico e alle ripercussioni dirette sulle tue bollette con ENGIE: l’operatore propone un piano tariffario chiamato Energia PuntoFisso 12 Mesi che, come suggerisce il nome, ti permetterà di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per un anno e a una tariffa super conveniente. Prima di vedere i dettagli, ti segnaliamo che l’offerta è attivabile fino al 29 aprile.

I dettagli dell’offerta

Scegliere il piano Energia PuntoFisso significa cautelarsi di fronte agli imprevisti di un mercato energetico sempre più incerto: quindi, anche se il mercato all’ingrosso dovesse subire forti rincari, la tua tariffa resterà sempre la stessa permettendoti di pagare solo in base a quanto consumi premiando un utilizzo consapevole dell’energia.

Le condizioni tariffarie sono chiare sin dall’inizio: prendendo per esempio la corrente elettrica basata su tariffa monoraria, quindi valida a qualsiasi ora del giorno e della notte, parliamo di un prezzo bloccato 0,1162 €/kWh. A questo dovrai aggiungere i costi di gestione per la commercializzazione pari a 72 euro l’anno. C’è anche un vantaggio etico: l’inclusione, senza costi aggiuntivi, di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Per il riscaldamento e la cucina, il prezzo della componente materia prima gas è invece bloccato a 0,49€/Smc a cui sommare costi fissi di gestione da 96 euro l’anno.

Con Engie avrai una gestione 100% digitale e semplificata con pagamento automatico con addebito diretto su conto corrente, ricezione online e apposita app da cui gestire tutti i dettagli della tua offerta e persino monitorare i consumi fino a 2 anni. Per qualsiasi cosa, potrai contare su un’assistenza clienti affidabile e dalle risposte immediate e precise.

Per approfittare di questi prezzi fissi e delle condizioni vantaggiose qui presentate è necessario aderire alla promozione in tempi brevi: l’offerta è valida e sottoscrivibile fino al 29 aprile 2026.