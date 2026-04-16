Bollette senza sorprese: Engie taglia i costi e blocca il prezzo della luce per un anno

Engie alza il tiro e migliora ancora di più la sua proposta a prezzo bloccato per un anno: Energia PuntoFisso 12 Mesi, grazie agli Special Days Luce validi fino al 22 aprile, diventa ancora più conveniente e propone un doppio e aggressivo taglio di prezzo sui costi dell’energia elettrica monoraria e bloccati per 12 mesi. Il tutto garantendoti energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi: una scelta che fa bene al tuo portafoglio e all’ambiente.

I dettagli dell’offerta

Fino al 22 aprile 2026, infatti, la componente elettrica gode di sconti esclusivi: la tariffa luce monoraria, quindi valida per tutte le ore del giorno, vede il corrispettivo annuo scendere a 72 euro (rispetto agli 84 euro di base). Ma soprattutto cala anche il costo della materia prima che scende a 0,1162 €/kWh (invece di 0,1253 €/kWh).

Avrai la libertà di attivare anche la fornitura del gas con un corrispettivo annuo fisso a 96 euro e un corrispettivo per il consumo bloccato a 0,55€/Smc.

Un’offerta che ti aiuta a risparmiare, ma che è pensata anche per semplificare la burocrazia: per questo include il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente e la ricezione esclusiva della bolletta online, con attivazione che avviene interamente online. Ti basterà scegliere la fornitura, inserire i tuoi dati anagrafici e di pagamento, validare numero e mail e al passaggio finale ci penserà interamente Engie, avvisando il tuo attuale gestore senza alcuna interruzione di energia.