 Bollette senza sorprese: Engie taglia i costi e blocca il prezzo della luce per un anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bollette senza sorprese: Engie taglia i costi e blocca il prezzo della luce per un anno

Gli Special Days di Engie sono l'occasione che aspettavi per passare all'energia verde risparmiando e bloccando il prezzo.
Bollette senza sorprese: Engie taglia i costi e blocca il prezzo della luce per un anno
Green Risparmio energetico
Gli Special Days di Engie sono l'occasione che aspettavi per passare all'energia verde risparmiando e bloccando il prezzo.

Engie alza il tiro e migliora ancora di più la sua proposta a prezzo bloccato per un anno: Energia PuntoFisso 12 Mesi, grazie agli Special Days Luce validi fino al 22 aprile, diventa ancora più conveniente e propone un doppio e aggressivo taglio di prezzo sui costi dell’energia elettrica monoraria e bloccati per 12 mesi. Il tutto garantendoti energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi: una scelta che fa bene al tuo portafoglio e all’ambiente.

Configura l’offerta

I dettagli dell’offerta

Fino al 22 aprile 2026, infatti, la componente elettrica gode di sconti esclusivi: la tariffa luce monoraria, quindi valida per tutte le ore del giorno, vede il corrispettivo annuo scendere a 72 euro (rispetto agli 84 euro di base). Ma soprattutto cala anche il costo della materia prima che scende a 0,1162 €/kWh (invece di 0,1253 €/kWh).

Avrai la libertà di attivare anche la fornitura del gas con un corrispettivo annuo fisso a 96 euro e un corrispettivo per il consumo bloccato a 0,55€/Smc.

Un’offerta che ti aiuta a risparmiare, ma che è pensata anche per semplificare la burocrazia: per questo include il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente e la ricezione esclusiva della bolletta online, con attivazione che avviene interamente online. Ti basterà scegliere la fornitura, inserire i tuoi dati anagrafici e di pagamento, validare numero e mail e al passaggio finale ci penserà interamente Engie, avvisando il tuo attuale gestore senza alcuna interruzione di energia.

Configura l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus

Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus
STOP agli aumenti di luce e gas: con Octopus blocchi il prezzo per un anno

STOP agli aumenti di luce e gas: con Octopus blocchi il prezzo per un anno
Rischio chiusura per Hormuz: come evitare un aumento dei prezzi di luce e gas

Rischio chiusura per Hormuz: come evitare un aumento dei prezzi di luce e gas
Engie Energia PuntoFisso: blocca luce e gas per 12 mesi e saluta i rincari

Engie Energia PuntoFisso: blocca luce e gas per 12 mesi e saluta i rincari
Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus

Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus
STOP agli aumenti di luce e gas: con Octopus blocchi il prezzo per un anno

STOP agli aumenti di luce e gas: con Octopus blocchi il prezzo per un anno
Rischio chiusura per Hormuz: come evitare un aumento dei prezzi di luce e gas

Rischio chiusura per Hormuz: come evitare un aumento dei prezzi di luce e gas
Engie Energia PuntoFisso: blocca luce e gas per 12 mesi e saluta i rincari

Engie Energia PuntoFisso: blocca luce e gas per 12 mesi e saluta i rincari
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
16 apr 2026
Link copiato negli appunti