 Prezzo fisso fino a 10 anni scegliendo oggi NeN: stop ai rincari in bolletta
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Prezzo fisso fino a 10 anni scegliendo oggi NeN: stop ai rincari in bolletta

Con NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e proteggersi dai rincari: ecco le promo con prezzo fisso fino a 10 anni con il fornitore.
Prezzo fisso fino a 10 anni scegliendo oggi NeN: stop ai rincari in bolletta
Green Risparmio energetico
Con NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e proteggersi dai rincari: ecco le promo con prezzo fisso fino a 10 anni con il fornitore.
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NeN è la soluzione giusta per gli utenti alla ricerca di nuove offerte luce e gas a prezzo fisso, in modo da poter contare su una protezione dai rincari nel lungo periodo.  Per l’energia elettrica, in particolare, con NeN è possibile bloccare il costo fino a 10 anni, accedendo, nello stesso tempo, a condizioni di fornitura molto vantaggiose.

Ricordiamo che NeN segue il meccanismo della rata mensile fissa, che viene calcolata in base ai consumi dell’utente e aggiornata su base annuale, sempre seguendo l’andamento dei consumi dell’utente. Per scegliere e attivare una delle promo del fornitore basta visitare il sito ufficiale di NeN, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NeN

NeN Energia luce 10 anni

Le offerte NeN di giugno 2026

Con NeN è possibile accedere a offerte molto interessanti. La promo che spicca più di tutte è Luce | Dieci che prevede un prezzo fisso per 10 anni per l’energia elettrica. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

  • costo della componente energia pari a 0,119 €/kWh e quota fissa di 72 euro all’anno

Questa soluzione rappresenta una delle opzioni più interessanti sul mercato, garantendo una protezione dai rincari nel lungo periodo e, nello stesso tempo, condizioni di fornitura molto vantaggiose.

Ci sono poi le offerte a prezzo fisso per 2 anni. Si tratta di Luce | Due e Gas | Due. Le promozioni in questione prevedono le seguenti condizioni di fornitura:

  • costo della componente energia pari a 0,129 €/kWh e quota fissa di 96 euro all’anno
  • costo della componente energia pari a 0,46 €/Smc e quota fissa di 108 euro all’anno

Le promozioni in questione sono valide solo per un breve periodo di tempo e possono essere attivate direttamente online, tramite il sito ufficiale del fornitore. Si tratta di un’occasione ottima per tagliare il prezzo dell’energia e proteggersi dai rincari, sfruttando la comodità del prezzo fisso.

Attiva qui l’offerta di NeN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
12 giu 2026
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