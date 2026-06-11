Luce e gas a prezzo: con E.ON le bollette diventano più leggere, senza sorprese

E.ON può rappresentare, in questo momento, la soluzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas. Il fornitore, infatti, propone una promo molto interessante con la possibilità di bloccare il costo della componente energia per i primi 12 mesi. Grazie a quest’offerta, il prezzo si riduce a 0,1041 €/kWh per la luce e a 0,519 €/Smc per il gas. Per accedere alle offerte è sufficiente visitare il sito ufficiale di E.ON, tramite il box qui di sotto. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo che può garantire una protezione contro i rincari e, nello stesso tempo, l’accesso a un prezzo contenuto dell’energia, per un risparmio immediato.

Luce e gas a prezzo fisso con E.ON: ecco la promo

Con E.ON è possibile bloccare il prezzo per 12 mesi. L’offerta in questione prevede le seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: prezzo della componente energia scontato a 0,1041 €/kWh e corrispettivo annuo di 109,23 €/anno

e corrispettivo annuo di Gas naturale: prezzo della componente energia scontato a 0,519 €/Smc e corrispettivo annuo di 108 €/anno

e corrispettivo annuo di Prezzi fissi per i primi 12 mesi dall’attivazione

La promozione di E.ON prevede una protezione contro i rincari per i primi 12 mesi dall’attivazione e, di conseguenza, rappresenta un vero e proprio scudo, garantendo nello stesso tempo la possibilità di risparmiare, grazie a un prezzo contenuto dell’energia.

Per attivare l’offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente.

L’attivazione può avvenire senza alcun costo e senza interruzione della fornitura e la necessità di cambiare il contatore. Le condizioni di fornitura descritte sono valide solo per un breve periodo di tempo. Per accedere subito alla promo e richiedere l’attivazione online è sufficiente seguire la procedura guidata, traite il sito ufficiale di E.ON.