 Luce e gas a prezzo: con E.ON le bollette diventano più leggere, senza sorprese
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Luce e gas a prezzo: con E.ON le bollette diventano più leggere, senza sorprese

Con l'offerta di E.ON è possibile accedere a una promo luce e gas a prezzo fisso per una protezione di lunga durata contro i rincari.
Luce e gas a prezzo: con E.ON le bollette diventano più leggere, senza sorprese
Green Risparmio energetico
Con l'offerta di E.ON è possibile accedere a una promo luce e gas a prezzo fisso per una protezione di lunga durata contro i rincari.
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E.ON può rappresentare, in questo momento, la soluzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas. Il fornitore, infatti, propone una promo molto interessante con la possibilità di bloccare il costo della componente energia per i primi 12 mesi. Grazie a quest’offerta, il prezzo si riduce a 0,1041 €/kWh per la luce e a 0,519 €/Smc per il gas. Per accedere alle offerte è sufficiente visitare il sito ufficiale di E.ON, tramite il box qui di sotto. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo che può garantire una protezione contro i rincari e, nello stesso tempo, l’accesso a un prezzo contenuto dell’energia, per un risparmio immediato.

Accedi qui all’offerta di E.ON

E.ON Energia

Luce e gas a prezzo fisso con E.ON: ecco la promo

Con E.ON è possibile bloccare il prezzo per 12 mesi. L’offerta in questione prevede le seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo della componente energia scontato a 0,1041 €/kWh e corrispettivo annuo di 109,23 €/anno
  • Gas naturale: prezzo della componente energia scontato a 0,519 €/Smc e corrispettivo annuo di 108 €/anno
  • Prezzi fissi per i primi 12 mesi dall’attivazione

La promozione di E.ON prevede una protezione contro i rincari per i primi 12 mesi dall’attivazione e, di conseguenza, rappresenta un vero e proprio scudo, garantendo nello stesso tempo la possibilità di risparmiare, grazie a un prezzo contenuto dell’energia.

Per attivare l’offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente.

L’attivazione può avvenire senza alcun costo e senza interruzione della fornitura e la necessità di cambiare il contatore. Le condizioni di fornitura descritte sono valide solo per un breve periodo di tempo. Per accedere subito alla promo e richiedere l’attivazione online è sufficiente seguire la procedura guidata, traite il sito ufficiale di E.ON.

Accedi qui all’offerta di E.ON

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
11 giu 2026
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