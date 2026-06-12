Bollette senza sorprese per un anno: la convenienza di bloccare le tariffe con Octopus

Blinda il bilancio familiare e proteggilo dalle repentine oscillazioni dei mercati energetici con l’offerta Octopus Fissa 12M con luce a 0,1298 €/kWh e gas a 0,49 €/Smc a prezzo bloccato per un anno. La promozione è valida per tutte le attivazioni inoltrate entro il 17 giugno 2026 e ti darà la certezza economica di congelare il costo della materia prima per un anno a cui aggiungere soltanto dei bassi costi di commercializzazione.

I costi di commercializzazione sono di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. In questo modo potrai garantirti una fornitura elettrica proveniente integralmente da fonti pulite certificate e tariffe trasparenti che includono già le perdite di rete nel prezzo pubblicizzato. Al termine dei dodici mesi, il contratto offre la massima flessibilità consentendo di rimodulare l’offerta e scegliere nuovamente tra una tariffa bloccata o una variabile (Flex) a seconda delle convenienze del momento.

Il tutto gestito attraverso un’interfaccia digitale snella e un servizio clienti nativo altamente efficiente. La promozione perfetta per le famiglie e i giovani consumatori che desiderano una gestione lineare delle spese domestiche, sono consapevoli dei loro consumi e vogliono ottenere il massimo risparmio possibile rispetto al fornitore attuale.

La proposta Octopus Fissa 12M offre tutte le garanzie necessarie con la serenità di zero vincoli. Puoi attivarla online sul loro portale ufficiale entro il 17 giugno.