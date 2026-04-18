Octopus Energy: inizia a risparmiare sulla bolletta adesso e goditi l'estate senza pensieri

Cambiare fornitore di luce e gas oggi significa avere più soldi in tasca già dai prossimi mesi, quelli che separano dalla tanto attesa estate. Con Octopus Energy il risparmio è concreto, la trasparenza è garantita e il passaggio avviene interamente online in pochi minuti.

Quanto si risparmia in un anno con Octopus Energy

Pensaci in questi termini: ogni euro risparmiato sulla bolletta di luce e gas da oggi fino a luglio è un euro in più da spendere in vacanza. Un weekend in più, una cena fuori, un’escursione che altrimenti si sarebbe saltata. Il risparmio sulla bolletta non è una questione astratta: è denaro reale che torna nelle tasche ogni mese, e su base annua la differenza può essere significativa. Octopus Energy propone offerte luce e gas chiare, senza clausole nascoste e senza penali in caso di recesso: si sceglie liberamente, si cambia liberamente. Le tariffe disponibili sono due, a seconda delle proprie esigenze: prezzo fisso, per chi vuole sapere esattamente quanto pagherà ogni mese senza sorprese, oppure prezzo indicizzato, per chi vuole seguire l’andamento del mercato e approfittare dei momenti più favorevoli. In entrambi i casi la bolletta è leggibile, trasparente e priva di voci incomprensibili.

L’energia elettrica fornita da Octopus è 100% green da fonti certificate: rinnovabile, pulita e rispettosa dell’ambiente. Risparmiare in bolletta e ridurre l’impatto ambientale insieme, senza dover scegliere tra le due cose. Il passaggio avviene completamente online, senza tecnici a casa, senza interruzioni della fornitura e senza cambiare contatore: si compila il modulo, si caricano i dati e il gioco è fatto. Il servizio clienti, gestito da persone reali, è disponibile per rispondere a qualsiasi dubbio in modo chiaro ed efficace, senza chatbot e senza risposte automatizzate. Passa a Octopus Energy oggi e trasforma il risparmio in vacanza.