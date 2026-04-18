 Octopus Energy: inizia a risparmiare sulla bolletta adesso e goditi l'estate senza pensieri
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Octopus Energy: inizia a risparmiare sulla bolletta adesso e goditi l'estate senza pensieri

Octopus Energia Fissa 12 Mesi: blocca il prezzo di luce e gas per un anno e dimentica le brutte sorprese in bolletta. Scopri come attivare l'offerta online.
Octopus Energy: inizia a risparmiare sulla bolletta adesso e goditi l'estate senza pensieri
Green Risparmio energetico
Octopus Energia Fissa 12 Mesi: blocca il prezzo di luce e gas per un anno e dimentica le brutte sorprese in bolletta. Scopri come attivare l'offerta online.

Cambiare fornitore di luce e gas oggi significa avere più soldi in tasca già dai prossimi mesi, quelli che separano dalla tanto attesa estate. Con Octopus Energy il risparmio è concreto, la trasparenza è garantita e il passaggio avviene interamente online in pochi minuti.

Risparmia con Octopus Energy

Quanto si risparmia in un anno con Octopus Energy

Pensaci in questi termini: ogni euro risparmiato sulla bolletta di luce e gas da oggi fino a luglio è un euro in più da spendere in vacanza. Un weekend in più, una cena fuori, un’escursione che altrimenti si sarebbe saltata. Il risparmio sulla bolletta non è una questione astratta: è denaro reale che torna nelle tasche ogni mese, e su base annua la differenza può essere significativa. Octopus Energy propone offerte luce e gas chiare, senza clausole nascoste e senza penali in caso di recesso: si sceglie liberamente, si cambia liberamente. Le tariffe disponibili sono due, a seconda delle proprie esigenze: prezzo fisso, per chi vuole sapere esattamente quanto pagherà ogni mese senza sorprese, oppure prezzo indicizzato, per chi vuole seguire l’andamento del mercato e approfittare dei momenti più favorevoli. In entrambi i casi la bolletta è leggibile, trasparente e priva di voci incomprensibili.

L’energia elettrica fornita da Octopus è 100% green da fonti certificate: rinnovabile, pulita e rispettosa dell’ambiente. Risparmiare in bolletta e ridurre l’impatto ambientale insieme, senza dover scegliere tra le due cose. Il passaggio avviene completamente online, senza tecnici a casa, senza interruzioni della fornitura e senza cambiare contatore: si compila il modulo, si caricano i dati e il gioco è fatto. Il servizio clienti, gestito da persone reali, è disponibile per rispondere a qualsiasi dubbio in modo chiaro ed efficace, senza chatbot e senza risposte automatizzate. Passa a Octopus Energy oggi e trasforma il risparmio in vacanza.

Risparmia con Octopus Energy

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bollette senza sorprese: Engie taglia i costi e blocca il prezzo della luce per un anno

Bollette senza sorprese: Engie taglia i costi e blocca il prezzo della luce per un anno
Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus

Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus
STOP agli aumenti di luce e gas: con Octopus blocchi il prezzo per un anno

STOP agli aumenti di luce e gas: con Octopus blocchi il prezzo per un anno
Rischio chiusura per Hormuz: come evitare un aumento dei prezzi di luce e gas

Rischio chiusura per Hormuz: come evitare un aumento dei prezzi di luce e gas
Bollette senza sorprese: Engie taglia i costi e blocca il prezzo della luce per un anno

Bollette senza sorprese: Engie taglia i costi e blocca il prezzo della luce per un anno
Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus

Blocca il prezzo di luce e gas: un anno senza aumenti con Octopus
STOP agli aumenti di luce e gas: con Octopus blocchi il prezzo per un anno

STOP agli aumenti di luce e gas: con Octopus blocchi il prezzo per un anno
Rischio chiusura per Hormuz: come evitare un aumento dei prezzi di luce e gas

Rischio chiusura per Hormuz: come evitare un aumento dei prezzi di luce e gas
Roberta Bonori
Pubblicato il
18 apr 2026
Link copiato negli appunti