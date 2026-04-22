La tariffa luce e gas che devi attivare per azzerare lo stress in bolletta

L’offerta Octopus Fissa 12M è la risposta alle oscillazioni di un mercato dell’energia sempre più incerto: grazie alla promozione di Octopus Energy avrai infatti il potere di congelare il prezzo della materia prima di luce e gas per un anno, azzerando lo stress della ricezione della bolletta e permetterti di affrontare con serenità i prossimi mesi, sapendo esattamente quanto andrai a spendere.

Come funziona l’offerta

Il contratto ti permette di bloccare il prezzo della materia energia e dei costi operativi di commercializzazione per entrambe le forniture per un anno esatto dal momento dell’attivazione. Le condizioni sono chiare e cristalline sin dall’inizio, ma soprattutto molto convenienti.

L’energia elettrica viene erogata sfruttando una tariffa monoraria che ti libera dal vincolo degli orari di utilizzo degli elettrodomestici con un prezzo per il consumo bloccato 0,1232 €/kWh, a cui si somma una quota di commercializzazione estremamente contenuta, pari a soli 6 €/mese. Medesima convenienza per il gas con il costo della materia prima bloccato a 0,475 €/Smc e costi fissi di gestione della fornitura a 7 € al mese.

Al termine dei 12 mesi, non dovrai aspettarti aumenti a sorpresa, ma potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te. Il sistema ti permetterà di optare per un nuovo piano a quota Fissa o passare a un regime indicizzato Flex. Le condizioni economiche sopraelecate sono valide entro e non oltre il 29 aprile 2026. Ti consigliamo di sbrigarti.